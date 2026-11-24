El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Amparo Torres, en el mercadillo de Los Invasores de Albacete. - PSOE

ALBACETE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las candidata número uno al Congreso por el PSOE en la provincia de Albacete, Amparo Torres, ha destacado la "humanidad" y la "empatía" del Gobierno tras la aprobación del Consejo de Ministros del real decreto-ley que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge.

"No me puedo imaginar una circunstancia que requiera de más humanidad y de más empatía por parte de un Gobierno que ésta", ha afirmado Torres.

Junto a la candidata al Senado, Ana Isabel Iniesta, y al secretario general de los socialistas, Santi Cabañero, han participado en esta cita arropadas por integrantes de las Juventudes Socialistas y compañeros y compañeras de la Agrupación Local de Albacete, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Las candidatas han querido comenzar sus palabras ante los medios de comunicación condenando el asesinato machista de Elena en Villarrobledo, incidiendo en la importancia de seguir impulsando políticas públicas para "erradicar la violencia contra las mujeres".

Durante sus palabras, Amparo Torres ha dejado claro que el próximo día 29 se elige entre dos modelos antagónicos, y ha subrayado que el PSOE se presenta a estas elecciones "con el aval de lo que hemos hecho, de cómo hemos beneficiado y ayudado en el día a día a la clase trabajadora".

"Hay un modelo de retroceso, de recortes, de la precarización de los servicios públicos y que defiende los privilegios de unos pocos a costa de la mayoría social y de la clase trabajadora. Y hay otro modelo, que defiende el Partido Socialista, un modelo de vanguardia, de país moderno, que afronta los grandes retos y los lidera en el entorno europeo, y también a nivel internacional, con la defensa de la paz y con los derechos humanos por bandera", ha remarcado Torres.

En este sentido, Torres ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha subido nueve veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros actuales, y ha señalado que "hoy sigue gobernando y sigue con el compromiso que tenemos con la clase trabajadora".

Amparo Torres también ha aprovechado esta ocasión para reivindicar el derecho de la ciudadanía de la provincia de Albacete "a votar teniendo claro lo que nos jugamos y comparando los dos modelos", y ha trasladado, "una vez más", su invitación al PP de Albacete para llevar a cabo un debate entre la candidata socialista y el candidato popular al Congreso, aclarando "que son los partidos que tienen opciones reales de gobernar", al tiempo que la dicho no entender porque el PP está rehusando este "cara a cara para exponer los dos modelos de país que tenemos", asegurando que esto "contribuye a engrandecer la democracia".

En esta línea, la candidata al Senado, Isabel Belén Iniesta, ha destacado la importancia de hacer campaña "a pie de calle, con la gente", y ha pedido el voto "para frenar a la derecha y ultraderecha", al tiempo que ha remarcado el papel que tiene Albacete en esta cita electoral.

"Tenemos que conseguir un segundo diputado en esta circunscripción, porque va a ser el que nos va a permitir tener a Pedro Sánchez en la Moncloa", ha señalado, explicando también que, en esta ocasión, el PSOE concurre al Senado en una coalición bajo el nombre 'Senado de Progreso, "que nos va a permitir avanzar en derechos y en igualdad de oportunidades".

"Es un momento histórico en el que la izquierda nos hemos unido para que el Senado sea una Cámara de representación, de debate y no ocurra lo que ha pasado en la anterior legislatura, ese obstruccionismo, esa paralización de la actividad legislativa tan importante para todos los vecinos y vecinas, que han sentido cómo no se trabajaba por ellos, que es para lo que estamos aquí", ha concluido Isabel Belén Iniesta.