Unas 300 personas postulan a alguno de los 52 contratos de formación en alternancia que ofrece Sumitomo en Cuenca

CUENCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

En torno a 300 personas han acudido a la jornada organizada en la delegación de Cultura de Cuenca para informar sobre la oferta de 52 contratos de formación en alternancia en la planta de Sumitomo Electric Bordnetze de Cuenca.

La demanda ha obligado a celebrar dos sesiones en las que se ha explicado a los asistentes qué necesidades tiene la fábrica de cables de alta tensión de esta filial alemana que forma parte del grupo japonés Sumitomo.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha asistido a esta jornada sobre los cuatro programas de formación en la compañía que el Gobierno regional desarrollará de la mano de Ceoe-Cepyme Cuenca y Amiab. Su objetivo es "dar respuesta a las necesidades de contratación del grupo Sumitomo en los próximos años".

Las previsiones apuntan que en el momento de mayor trabajo la planta de Cuenca contratará a unas 400 personas y según ha desvelado el director financiero de Sumitomo EB en España, Hans Paul Thyssen, este es un "primer paso para la contratación de personas para la producción", ya que la actividad se va a incrementar en los próximos meses debido a que Sumitomo tiene que hacer llegar los primeros pedidos a su cliente, el grupo Volkswagen.

Franco ha explicado que cada uno de estos programas de formación seleccionarán a trece personas, con una aportación de 400.000 euros por parte del Gobierno regional.

La parte docente, el 35% del tiempo, se impartirá en los centros de Amiab y Ceoe-Cepyme y el 65% en las instalaciones de la compañía en el polígono de Los Palancares.

Los elegidos tendrán una formación de 480 horas, unos tres meses y medio, y durante este tiempo recibirán una dotación económica de 1.408,90 euros, que es el 85% del Salario Mínimo Interprofesional más el 20% adicional que aplica en este tipo de programas el gobierno autonómico.

La consejera ha agradecido públicamente a Sumitomo "su confianza en el servicio público que prestamos para formar, cualificar y contratar a las personas", así como a los centros de formación que se han involucrado en la iniciativa. El proceso de inscripción está abierto y serán Amiab y Ceoe-Cepyme Cuenca quienes seleccionarán los perfiles más idóneos para la compañía