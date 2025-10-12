Las 33 nacionalidades residentes en Villamalea sumarán fuerzas por la convivencia en una gran marcha el 19 de octubre

ALBACETE 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Villamalea, con la organización de Unidas Podemos y el Partido Comunista de la localidad y con el apoyo del Ayuntamiento, ha programado para el próximo domingo, 19 de octubre, una gran concentración en la que las 33 nacionalidades residentes en el municipio tomarán partido bajo el lema 'Villamalea por la convivencia democrátrica y la defensa de derechos, contra la xenofobia y el odio".

Un acto que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en la plaza de la Concepción de la localidad, y en la que figuran de partida en el cartel banderas de todas las nacionalidades que convocan en el municipio.

Un acto que viene después de que el pasado mes de agosto, los tres grupos parlamentarios presentes en el Ayuntamiento, gobernado por el PP, apoyaran por unanimidad una moción que pedía al Congreso de los Diputados tener en cuenta la iniciativa que pretende obtener la regularización de personas migrantes.

De este modo, con el eslogan 'Aquí cabemos tod@s', llenarán de color la plaza del pueblo los residentes con raíces en Bulgaria, Francia, Portugal, Rumanía, Ucrania, Georgia, Lituania, Rusia, Argelia, Costa de Margil, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malí, Marruecos y Senegal.

Completan la lista Palestina, Sierra Leona, Méjico, Cba, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, China y Pakistán, además de la bandera española.