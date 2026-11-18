Presentación del Trofeo Copa Diputación de ajedrez. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes de la Diputación de Albacete, Dani Sancha, junto al presidente de la Federación regional de Ajedrez, Facundo Castelli, ha presentado la 37ª edición del Trofeo Copa Diputación '12 Horas de Ajedrez", que se disputa este domingo, 22 de noviembre, en el Depósito del Agua de Albacete.

Durante el acto, ambos responsables han puesto de manifiesto la importancia de establecer vías de colaboración para seguir acercando el ajedrez a la ciudadanía, promover esta disciplina entre los más jóvenes y respaldar el trabajo que desarrollan los clubes de la provincia de Albacete, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Sancha ha comenzado sus palabras agradeciendo la labor que lleva a cabo la Federación "para que todo sea un éxito" con 160 personas ya inscritas, al tiempo que ha reconocido el esfuerzo de los y las profesionales del Servicio Provincial de Deportes, y ha dejado claro que el ajedrez "es una disciplina deportiva con una gran repercusión en nuestra provincia".

De hecho, se ha referido a los clubes y ha querido reconocer públicamente su papel, mencionándolos uno por uno: Club Ajedrecístico de Almansa; Club Polideportivo La Roda; Club de Ajedrez Villarrobledo; Club de Ajedrez Tarazona de la Mancha; Club de Ajedrez Ateneo; Club Ajedrez Parque Sur; CDE de Ajedrez Excalibur; Club de Ajedrez La Felipa; Club Ajedrez Caudete; Club Ajedrez El Bonillo y Club Ajedrez Valdeganga.

Además, ha explicado que suman más de 400 licencias de las 1.200 que hay a nivel regional. También ha señalado la gran variedad de campeonatos que se desarrollan en la provincia, como el Torneo de La Roda, con más 50 años de historia, y ha destacado la importancia que tiene contar con el ajedrez dentro del programa del Deporte en Edad Escolar, advirtiendo que todo esto refleja "el papel fundamental" de este deporte en la provincia.

Tres modalidades para todas las edades Por su parte, el presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, Facundo Castelli, ha sido el encargado de detallar el desarrollo del trofeo, explicando cómo ha pasado de un sólo torneo a contar con tres modalidades para todas las edades, incluidas personas no federadas.

Se han establecido tres modalidades de competición, adaptadas a las distintas categorías participantes. El Torneo A, de partidas rápidas (10 minutos más 3 segundos), comenzará a las 10:00 horas y estará dirigido a las categorías general, sub-16 y sub-14.

Por la tarde tendrá lugar el Torneo B, de partidas relámpago (3 minutos más 2 segundos), también para las categorías general, sub-16 y sub-14, con inicio previsto a las 17:30 horas, y como ha explicado Castelli, esta iniciativa evidencia que "hay muchas maneras de jugar al ajedrez, de compartir y agilizar la cabeza con este deporte, que es muy útil porque el cerebro es un músculo y si lo dejamos quito se atrofia".

Los más pequeños tendrán su espacio con el Torneo C, también de partidas rápidas (20 minutos más 3 segundos), destinado a las categorías sub-8, sub-10 y sub-12, que comenzará a las 10:00 horas.

Del mismo modo, desde la Federación han explicado que habrá premios y trofeos para los primeros clasificados de las distintas categorías, así como reconocimientos específicos para la participación femenina con el objetivo de fomentarla.

Una tarea en la que existe un importante compromiso por parte de la Diputación y de la Federación. En el caso de los niños y niñas, se regalarán tableros a los 20 primeros y para los adultos, cestas navideñas con diferentes productos.

INSCRIPCIÓN GRATUITA Y PARTICIPACIÓN ABIERTA

Las inscripciones son totalmente gratuitas y deberán realizarse a través de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, mediante el correo electrónico torneos@faclm.org, indicando los datos personales y deportivos de los participantes.

El plazo permanecerá abierto hasta el 21 de noviembre a las 14.00 horas. No es necesario estar federado para participar, aunque los deportistas en edad escolar deberán estar inscritos en el programa PAPAS 2.0 para la temporada 2025/2026.