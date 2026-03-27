El 45 Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas llega a Albacete del 7 al 10 de abril y homenajeará a Jordi Roch i Bosh

Presentación de la 45ª edición del Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas 'Ciudad de Albacete. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha acogido la presentación de la 45ª edición del Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas 'Ciudad de Albacete', una cita ya consolidada en el calendario cultural de la provincia que se celebrará del 7 al 10 de abril en el Teatro Circo. Este año con un homenaje a Jordi Roch i Bosch.

El diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha remarcado "el placer" que supone albergar esta cita, en la que también han participado el presidente de la asociación Juventudes Musicales, Agustín Peiró; y la concejala del área en Albacete, Elena Serrallé.

Durante su intervención, el responsable provincial ha subrayado la importancia de este certamen que forma parte de la historia reciente de la cultura en nuestra provincia, apuntando "que es uno de los eventos más importantes, con más legado y más tradición", y ha felicitado a la entidad organizadora en la figura de su máximo responsable, aseverando que Agutín Peiró es el 'alma mater' de un proyecto referente, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, Zamora ha explicado que este merecido reconocimiento es fruto de una exitosa trayectoria, del magnífico trabajo de organización, de la excelencia de sus participantes, también de los importantes premios, y ha incidido en la calidad del jurado. Este año, integrado por el propio Agustín Peiró, Ludmil Angelov, Pedro López Salas, Carles Marín, Mariana Gurkova y Remedios Olivares.

"Es un concurso de referencia que los grandes talentos del piano nacional, que luego van a ser grandes concertistas a nivel internacional, tienen como referencia, tanto el concurso como la ciudad", ha afirmado Zamora, señalando que "es el punto de partida para sus carreras profesionales".

UNIDAD DE ACCIÓN

El diputado también ha puesto en valor la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas, apuntando el apoyo de Globalcaja, y ha señalado que la unidad de acción multiplica el impacto de iniciativas como ésta y permite acercar la cultura a la ciudadanía, poniendo el foco en el papel de los y las mecenas.

Además, ha subrayado el impacto del concurso más allá de la competición, apuntando que no sólo es una oportunidad profesional para jóvenes pianistas (más de 960 han pasado por él), sino un espacio de formación artística, convivencia y crecimiento personal, así como una oferta cultural de primer nivel para la provincia.

Junto a esto, el diputado ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el concurso y con la actividad que desarrolla la asociación Jóvenes Pianistas, afirmando que la institución siempre va a estar al lado de "eventos que tienen nivel y calidad, no sólo para que se mantengan, sino para que crezcan".

En total, en esta edición participan 42 jóvenes, procedentes de buena parte del territorio español (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Región de Murcia, Extremadura, Asturias o Baleares) y una participante llegada desde Kiev (Ucrania).

Del mismo modo, la concejala de Cultura, Elena Serrallé ha puesto en valor esta cita plenamente consolidada dentro del calendario cultural, destacando su papel clave en la promoción del talento joven y en el fortalecimiento del tejido musical.

Además, ha subrayado la importancia de seguir respaldando iniciativas que generan oportunidades reales para nuevas generaciones de intérpretes, al tiempo que contribuyen a posicionar Albacete como un referente en la difusión de la música clásica y en el apoyo a la excelencia artística.

En este sentido, ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con el certamen, con el que colabora activamente desde hace años.

Asimismo, Serrallé ha destacado la trayectoria y el trabajo constante de Juventudes Musicales de Albacete, entidad organizadora del concurso, que a lo largo de más de cuatro décadas ha impulsado el desarrollo profesional de jóvenes pianistas procedentes de todo el país.

También, ha señalado el valor cultural y social de esta iniciativa no sólo como plataforma de proyección para los participantes, sino como un espacio de encuentro que enriquece la vida cultural de la ciudad y acerca la música a la ciudadanía.

"CONCURSO CON PRESTIGIO"

Por su parte, el presidente de la asociación Juventudes Musicales, Agustín Peiró, agradeciendo el apoyo institucional, ha asegurado que este concurso "está hecho a medida para Albacete", animando a la ciudadanía de la provincia a aprovechar la oportunidad y disfrutar de música en directo de máxima calidad.

Además, ha afirmado que es algo único y ha destacado algunos de los comentarios que les trasladan participantes: "Este concurso va a más, tiene mucho tirón, es serio y muy humano, es diferente a todos porque cuida las relaciones interpersonales, inspira confianza y tiene un trato muy especial a los concursantes".

Peiró también ha destacado que hay un importante número de concursantes que repiten, señalando que en gran parte lo hacen por el propio prestigio del certamen y de la mano de sus profesores y profesoras que, en muchas ocasiones, han sido participantes o ganadores del mismo, incidiendo en la repercusión que esta cita tiene en las vidas profesionales de los y las aspirantes.

Esta edición, cuyas pruebas eliminatorias se celebrarán los días 7, 8 y 9 de abril, mientras que las finales tendrán lugar entre los días 9 y 10, siendo esta última jornada la que concentre la entrega de premios, contará con un piano Shigeru Kawai modelo SK-EX, cedido por Kawai España, tanto en las sesiones como en el concierto de clausura.

7.000 EUROS EN PREMIOS

En el apartado de premios, el primer premio, 'Ciudad de Albacete', patrocinado por el Ayuntamiento, está dotado con una beca de 3.500 euros, una gira de conciertos y la celebración de un concierto en 2025 junto a la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. El segundo, patrocinado por la Fundación Globalcaja Albacete, cuenta con una beca de 1.500 euros.

Igualmente, se otorgarán el premio 'DORA New Music', que incluye la grabación, edición y distribución de un CD con este sello discográfico, y el galardón 'Julio García Casas-Juventudes Musicales de Sevilla', dotado con 500 euros y un concierto. Ambos serán concedidos al ganador del primer premio.

Junto a esto, se mantiene el reconcomiendo 'Real Academia de Bellas Artes de San Fernando-Colegio Oficial de Arquitectos de Albacete', dotado también con una beca de 500 euros y la celebración de un concierto en el Salón de Actos de la Academia en Madrid.

Finalmente, se concederán varios premios especiales: 'Agustín Peiró Hurtado', al mejor intérprete de música de Beethoven; 'Pilar Amo Vázquez', al mejor intérprete de música de Chopin; 'Iris Sánchez Piqueras', al mejor intérprete de música española; y 'Liceo Glinka', al mejor intérprete de una obra de autor ruso. Cada uno de estos galardones estará dotado con 250 euros.