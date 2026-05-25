Hasta 46 patios toledanos abrirán sus puertas del 1 al 6 de junio, en un certamen que cumple cuarto de siglo

Cartel del certamen de patios. - CONSORCIO

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 patios de Toledo van a abrir sus puertas del 1 al 6 de junio, dentro de la programación del Corpus Christi, en un certamen que celebra cuarto de siglo. Será en horario de lunes a viernes, de 18.00 a 22.00 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

El alcalde , Carlos Velázquez ha presentado junto al gerente del Consorcio, Jesús Corroto; y el presidente de la Asociación de Patios, Andrés León, una nueva edición del Certamen de Patios de Toledo que este año coincide con su 25 aniversario.

Velázquez ha agradecido a los propietarios de los 46 patios, tanto particulares como instituciones que "abrirán sus puertas para que podamos vivir y sentirnos protagonistas de la historia de la ciudad", al tiempo que ha destacado que este año se baten todos los "récords de actividades culturales".

Desde su creación, informa el Consistorio, la asociación ha convocado 24 certámenes coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, que ha permitido la apertura más de 150 patios distintos con la realización de exposiciones, conferencias, conciertos y actividades artísticas con la asistencia de miles de personas anualmente, así como la publicación de libros, folletos e información a través de las redes sociales.

Este XXV Certamen de Patios, ha añadido Corroto, "continúa demostrando que el Patrimonio de esta ciudad no puede entenderse sin sus patios y la ciudad no existiría".

En este sentido, ha destacado que precisamente, por su 25 aniversario, el Consejo de Administración del Consorcio ha aprobado ampliar la subvención a 11 mil euros para apoyar todas las iniciativas.

"El Consorcio sigue trabajando en la mejora de las viviendas del Casco Histórico, de sus patios e infraestructuras y así se mejorarán las viviendas de 133 familias que han solicitado la subvención de este año".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Andrés León ha repasado la historia de esta asociación que nació en 2001 con la idea de enseñar y compartir la belleza y singularidad de los patios de Toledo con la ciudadanía, tal y como hace la ciudad de Córdoba "que sirvió de modelo hace 25 años y continúa siendo un referente de gestión para la ciudad".