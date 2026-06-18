El 56% de familias numerosas en C-LM ven difícil llegar a fin de mes, el 16% de ellas con frecuencia, según Acamafan

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TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más del 56,5% de las familias numerosas en Castilla-La Mancha tiene dificultades para llegar a fin de mes y el coste de criar 3 o más hijos supera claramente los ingresos medios, tal y como refleja el informe de la Asociación Castellanomanchega de Familias Numerosas (Acamafan).

El presidente de Acamafan, Eduardo Galicia, ha presentado este jueves la Encuesta Anual de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha, junto al vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, y el presidente de la asociación Atfan, José Luis García Rufo.

De este 56,5 por ciento, el 16,5 por ciento sufre estas dificultades "con frecuencia" y el 40% por ciento, "en algunas ocasiones". De las familias que experimentan esta situación, "la mayoría de los hogares tienen dos progenitores trabajando".

Este informe refleja que "las familias numerosas de Castilla-La Mancha son clase media trabajadora pero económicamente vulnerable", con un 36% de las familias encuestadas que tienen unos ingresos familiares entre 2.001 y 3.000 euros, tramo en el que "la incidencia de dificultades económicas es muy alta".

El 20,9 por ciento de los participantes de la encuesta perciben entre 3.001 y 4.000 euros en ingresos familiares, el 13,4 por ciento prefiere no contestar y el 11,5 por ciento percibe más de 4.000 euros.

BASE DE LA MUESTRA

Los resultados de este informe se basan en una encuesta online distribuida a través de las asociaciones de familias numerosas, en la que se obtuvieron 283 respuestas válidas.

Existen en Castilla-La Mancha 50.000 familias numerosas con título oficial, y llegar a 300 respuestas representa una muestra "razonable", comparándolo con las encuestas a nivel nacional, donde se obtienen entre 600 y 700 respuestas, tal y como ha expresado el presidente regional.

Las respuestas provienen de todas las provincias de Castilla-La Mancha, con fuerte representación de Toledo (67,13%) y Guadalajara (15,13%).

El 91,1 por ciento de las familias que han contestado a la muestra corresponden a familias numerosas, el 2,8 por ciento a familias numerosas monoparentales, el 2,5 por ciento a familias numerosas reconstituidas y el 3,6 por ciento a otras tipologías.

La categoría más frecuente es tres hijos por familia, lo que representa el 73 por ciento de las respuestas, y existe un porcentaje significativo de familias con 4 o más hijos. Hay dos casos de familias numerosas con 16 hijos cada una.

Dentro del grupo de menores a cargo, hay una alta presencia de niños entre 4-14 años, etapa que constituye la de "mayor gasto en educación y actividades".

CONSEJERÍA DE FAMILIA

Ya centrado en el papel de las administraciones públicas, el presidente de Acamafam ha pedido que "al próximo presidente de Castilla-La Mancha" que cree "una Consejería de Familia, para que fuera transversal". "Que tenga influencia a la hora de construir viviendas, a la hora de construir colegios, a la hora de programar las actividades de la Consejería de Educación y Deportes".

Además, las familias participantes en estas encuestas manifiestan "un rechazo mayoritario (45%) a la eliminación del carné físico", demandando la "coexistencia" del soporte físico junto al digital. El presidente de la asociación ha manifestado que en la actualidad hay que llevar un "PDF en Dina 4" con el título de familia numerosa que supone "un atraso", por la dificultad que conlleva en el momento de presentarlo para cualquier trámite.

En base a estos datos, piden de manera "urgente" medidas de conciliación, vivienda y fiscalidad específica, aumentar las ayudas directas por hijo y considerar el reconocimiento de hasta 5 años cotizados adicionales por hijo en el cálculo de la pensión de jubilación para familias numerosas.

Reclama este colectivo mantener el reconocimiento específico de 'Familia Numerosa', no sustituirlo solo por criterios de renta; ampliar bonificaciones en IBI, tasa de agua, transporte y ocio, a nivel autonómico y municipal y aumentar el importe de las ayudas de la Junta y actualizar los niveles de renta para que reflejen la realidad económica actual.

Piden la "simplificación radical de trámites y automaticidad de ayudas, campañas de sensibilización en administraciones, apoyo específico a familias con discapacidad, una estrategia regional de fomento de la natalidad con medidas fiscales ambiciosas".

Por su lado, el diputado de Familia y Juventud ha destacado que este informe "interpela directamente" al Gobierno nacional, regional y a los gobiernos locales.

"¿En esos gobiernos se da importancia a la familia numerosa?, ¿esos gobiernos mandan el mensaje y trasladan con sus políticas que se fomente la natalidad y que por lo tanto haya más familias numerosas en nuestra provincia y en nuestra región?", se ha cuestionado Arias.

De su lado, el presidente de la asociación Atfan ha animado al resto de diputaciones de la región a que "sigan el ejemplo de la Diputación de Toledo, apoyando a las asociaciones y a las familias de su provincia".