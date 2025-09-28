63 medios, 23 de ellos aéreos, trabajan en el incendio de Peñalba que supera ya las 2.800 hectáreas calcinadas

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, desde el Puerto de la Quesera, a 26 de septiembre de 2025, en Segovia, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

GUADALAJARA 28 Sep.

Un total de 63 medios, 23 de ellos aéreos, trabajan en las labores de extinción del incendio originado hace una semana en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, y que este domingo ha saltado por Segovia a Castilla y León. El fuego, que sigue en Nivel 2, supera ya las 2.800 hectáreas calcinadas.

Cerca de 300 personas componen el operativo de lucha contra este fuego, para el que los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de Castilla y León han constituido un Mando Unificado.

La GU-187 permanece cortada y las poblaciones de Peñalba y Cabida siguen evacuadas. También se mantiene la restricción al acceso a visitantes al Hayedo de Tejera Negra y se recomienda evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.

En Segovia se ha desalojado la urbanización de La Pinilla a lo largo de la madrugada y ya en la mañana de este domingo la localidad de Riofrío de Riaza, donde se encontraban "más vecinos de lo habitual" al estar en fiestas.

Brigadas del Miteco, de la UME del Ministerio de Defensa y equipos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid siguen prestando ayuda. En el caso de la región madriñela mantiene desplegadas diez dotaciones terrestres y dos aéreas.

Según informa este Ejecutivo, sobre el terreno continúan trabajando dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales Helitransportadas y diez dotaciones por tierra. Igualmente, también colaboran cuatro unidades de jefatura de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales, así como dos agentes Forestales. En total, el Ejecutivo autonómico ha desplazado a unas 68 personas para hacer frente a las llamas.