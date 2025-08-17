Unas 70 personas se enfrentan en una pelea multitudinaria en las fiestas de San Román de los Montes

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 70 personas se han enfrentado en una pelea multitudinaria que ha tenido lugar este domingo en la Plaza de la Constitución de la localidad toledana de San Román de los Montes, que se encuentra celebrando sus fiestas de agosto.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que los hechos han tenido lugar sobre las 5.09 horas.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil, pero estas mismas fuentes indican que la pelea se debió saldar sin heridos puesto que desde el 112 no han tenido que movilizar recursos sanitarios.