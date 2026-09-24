Hasta 70 profesionales de depósito legal de toda España refuerzan lazos desde Toledo para "salvar" el patrimonio digital

II Jornada Técnica de Depósito Legal de Publicaciones en Línea, que se celebra en la Biblioteca regional en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 profesionales de toda España dedicados al depósito legal, tanto el tradicional como el digital, están participando en la II Jornada Técnica de Depósito Legal de Publicaciones en Línea, que se celebra en la Biblioteca regional en Toledo, con el objetivo de reforzar lazos entre comunidades autónomas "para salvar este patrimonio que siempre es tan complejo y tan novedoso".

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios antes del comienzo de la jornada, el jefe del Servicio de Depósito de Publicaciones en Línea de la Biblioteca Nacional de España, José Carlos Cerdán, acompañado por la directora de Procesos y Servicios Digitales de la Biblioteca Nacional de España, Gloria Expósito, y de la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Cerdán ha explicado que las charlas de la jornada abordarán "aquello que nace ya de manera digital y que podemos abarcar desde el libro electrónico" y se hablará también de podcast, videojuegos y "realidades muy novedosas que en muchos casos nunca llegarán a estar impresos y que son muy efímeras y que es importante preservar para el futuro".

Así, además de exponer lo que está haciendo cada Comunidad Autónoma sobre el terreno, habrá mesas redondas donde se aborde "ese desafío" del depósito legal digital y la manera de colaborar y fomentar esa colaboración entre regiones que se viene dando desde hace más de diez años en materias como el Archivo de la Web Española o del Depósito Legal Digital.

Las jornadas, gracias a la colaboración de las comunidades autónomas con la Biblioteca Nacional, permiten "llegar a mucho más patrimonio y hacer también que ese patrimonio llegue a muchas más personas, asegurando el acceso a la cultura, ya que el patrimonio que se conserva a través de las comunidades autónomas y de la Biblioteca Nacional", ha comentado el jefe de servicio de Depósito de Publicaciones en Línea de dicha biblioteca.

En el mismo sentido, Gloria Expósito ha recordado que el depósito legal electrónico es aquel de "todo el patrimonio cultural que se ingresa en formato digital y que ya nace digital" y que la jornada servirá para "discutir los caminos hacia los que vamos y cómo avanzar en este sentido".

La cita toledana, primera que sale de la Biblioteca Nacional, busca seguir realizándose cada dos años y, si fuera posible, en diferentes comunidades autónomas.

RETO PARA LAS ADMINISTRACIONES

De su parte, la viceconsejera de Cultura y Deportes, quien ha agradecido a la Biblioteca Nacional que haya contado con el Ejecutivo autonómico y la Biblioteca regional para realizar estas jornadas, ha asegurado que desde el Gobierno regional se están asumiendo los retos que plantea este encuentra toda vez que son mas las publicaciones de todo tipo que se hacen en soportes digitales.

Carmen Teresa Olmedo ha indicado que como administración están acostumbrados a todo lo que tiene que ver con el soporte legal físico pero ha admitido que "hay una parte de nuestro patrimonio cultural que desde hace 20-30 años se establece ya, no en un soporte físico, sino en un soporte virtual, con las redes, con todo lo que tiene que ver con las nubes, con los almacenamientos en nubes".

Ahí el reto, ha reconocido, "es que esa parte también forma parte del patrimonio cultural que tenemos que preservar" y la obligación de las administraciones es "ponerlo a disposición de todos los ciudadanos y de las generaciones futuras, igual que hemos heredado de nuestros antecesores todos los libros que hay por ejemplo en nuestra Biblioteca regional".

"Es un reto para las administraciones porque nosotros lo que tenemos que hacer es dotar los medios físicos para hacerlo, los presupuestos para poder contratar esos repositorios, ese espacio en redes para poderlo tener todo almacenado y guardado", ha aseverado Olmedo.

Al respecto, ha adelantado que desde el Gobierno regional se está "trabajando en la contratación de un nuevo repositorio no solamente para todo lo que tiene que ver con bibliotecas sino también con nuestros archivos, que también es otra parte muy importante que ya empezamos a trabajar desde el punto de vista digital".