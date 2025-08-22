Los 713 hoteles de C-LM registraron 361.760 pernoctaciones y 207.407 viajeros en julio

TOLEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 713 que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay en Castilla-La Mancha registraron un total de 361.760 pernoctaciones y viajeros en julio.

En cuanto a los precios, los de los hoteles castellanomanchegos se han encarecido un 0,85% con respecto al mismo mes de 2024.

De estos 207.407 viajeros, 169.560 son nacionales, y anotaron 292.584 pernoctaciones, y 37.847 son extranjeros, realizando 69.175 pernoctaciones.

La estancia media ha sido de 1,74 y el grado de ocupación por plaza ha sido de 34,08. El sector da empleo a 3.414 personas.

DATOS NACIONALES

El sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.