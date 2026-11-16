Hasta 87 establecimientos de Albacete estarán en las IV Jornadas de la Croqueta del 19 de noviembre al 8 de diciembre

Díptico de las jornadas. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, ha animado a "croquetear por Albacete' y a disfrutar de la hostelería albaceteña a través de las IV Jornadas de la Croqueta que este año cuentan con la cifra récord de participación de 87 establecimientos, durante la rueda de prensa de presentación que esta mañana ha ofrecido en el Ayuntamiento junto al presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, APEHT, David Giménez.

En su IV edición, se desarrollarán del 19 de este mes al 8 de diciembre, de sábado a martes de cada semana, ofreciendo cada uno de los establecimientos participantes una o varias propuestas de croquetas a un precio máximo de 2,50 euros, de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horasm, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Rosa González de la Aleja ha destacado la importancia de iniciativas como las IV Jornadas de la Croqueta para poner en valor la calidad, la creatividad y el talento de la hostelería albaceteña, así como para promocionar la ciudad a través de su gastronomía que es "uno de los elementos clave de la Marca Albacete y una importante herramienta para generar actividad económica, atraer visitantes y proyectar la identidad y los atractivos de la ciudad".

La concejala ha señalado que las croquetas son "uno de los productos más populares, versátiles y queridos de nuestra gastronomía" y que estas jornadas representan una "magnífica oportunidad" para seguir descubriendo la calidad y creatividad de la cocina local.

González de la Aleja ha asegurado que "detrás de una receta aparentemente sencilla, hay mucho trabajo, imaginación, productos de calidad y mucho talento".

En este sentido, la concejala ha definido 'Croqueteando por Albacete' como "una experiencia gastronómica atractiva y participativa que anima a recorrer los establecimientos hosteleros y descubrir la ciudad a través de su gastronomía".

Además, Rosa González de la Aleja se ha mostrado convencida de que esta cuarta edición ofrecerá propuestas sorprendentes y combinaciones originales, animando a los albaceteños a descubrir su croqueta favorita.

Rosa González de la Aleja ha agradecido el trabajo conjunto que hacen posible el Ayuntamiento y la APEHT para impulsar estas jornadas, en el marco del convenio de colaboración entre ambas entidades, para continuar situando a la hostelería albaceteña en el lugar privilegiado que merece, dinamizando el sector y reforzando la promoción turística de la ciudad.

DINAMIZAR EL SECTOR Y ATRAER CLIENTES

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, APEHT, David Giménez, ha destacado la buena acogida que están teniendo las iniciativas gastronómicas impulsadas por la asociación, como un síntoma más de que "Albacete está de moda y su gastronomía también".

En este sentido, ha puesto en valor la creciente participación de establecimientos en las distintas jornadas organizadas para promocionar la oferta hostelera de la provincia y el interés que despiertan entre los consumidores, explicando que, en el caso de las Jornadas de la Croqueta, se ha pasado de los 58 establecimientos de su I edición, a los 74 de la segunda, los 80 de la tercera y los 87 participantes en esta cuarta edición, demuestra el respaldo del sector y el interés que despiertan estas propuestas entre los consumidores.

El presidente de la APEHT ha señalado que, aunque detrás de cada iniciativa hay mucho trabajo, resulta especialmente gratificante comprobar que los proyectos salen adelante, que cuentan con el apoyo de las empresas y que el público responde favorablemente, señalando que las recientes Jornadas de la Tapa han registrado una excelente acogida y se han situado, probablemente, entre las mejores ediciones celebradas hasta la fecha.

David Giménez ha agradecido el apoyo permanente del Ayuntamiento de Albacete a estas jornadas, cuyo principal objetivo es reforzar la hostelería local, generar movimiento en los establecimientos, atraer clientes y contribuir a mejorar su facturación durante un mes tradicionalmente más flojo para el sector.

Según ha explicado el presidente de la APEHT, la elección de la propuesta ganadora se realizará mediante votación popular, asegurando que estas jornadas constituyen una nueva oportunidad para disfrutar de la gastronomía albaceteña y respaldar al sector hostelero.

David Giménez ha señalado que las jornadas contarán nuevamente con el incentivo de los pasaportes gastronómicos que la APEHT distribuirá gratuitamente en los establecimientos participantes, con ocho espacios para sellar, correspondientes a ocho locales diferentes por cada croqueta que consuman.

Una vez completado el pasaporte, podrán entregarlo directamente o remitirlo por correo ordinario a la sede de la APEHT para participar en un sorteo de diez cheques regalo de 50 euros cada uno, que podrán canjearse por degustaciones en cualquiera de los establecimientos participantes.