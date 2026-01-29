La AB-206, única carretera cortada en C-LM tras la reapertura al tráfico de la AB-609 y la CR-413

Vehículo de coordinación de funciones del 112 de C-LM. - JCCM

ALBACETE/CIUDAD REAL 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera AB-206, dentro del término municipal de Jorquera, en la provincia de Albacete, es la única carretera de la región que aún está cortada al tráfico este jueves tras el paso, este miércoles, de la borrasca 'Kristin'.

Así lo confirman fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, destacando que han quedado reabiertas al tráfico tanto la carretera AB-609, que permanecía cerrada a la altura de El Bonillo (Albacete), como la CR-413, vía que transcurre del municipio de Luciana a Los Pozuelos y por la que también pueden circular ya los vehículos.