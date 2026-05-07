Abierta hasta el 30 de octubre la convocatoria del Decreto Joven que impulsa la contratación de jóvenes en la región

DayOne Innovation Summit Castilla-La Mancha, en el que ha tenido lugar la 19 edición de los Premios Emprende XXII de CaixaBank, en el Archivo Regional de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del Decreto Joven que impulsa la contratación de jóvenes menores de 30 años y que fue publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) estará abierta hasta el 30 de octubre.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, antes de asistir al DayOne Innovation Summit Castilla-La Mancha, en el que ha tenido lugar la 19 edición de los Premios Emprende XXII de CaixaBank, en el Archivo Regional.

La convocatoria del Decreto Joven destina desde esta semana más de 3 millones de euros a impulsar la incorporación de talento al tejido empresarial de la región, con ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para la contratación de jóvenes en empresas de Castilla-La Mancha.

Con este Decreto Joven, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende que las empresas contraten a estas personas jóvenes que tienen "muchísimas capacidades" y que --"no queriendo emprender"-- quieren incorporarse también al mercado de trabajo de la región, que pasa, según ha subrayado la consejera, "por unas cifras históricas en cuanto a afiliación".

Este Decreto Joven en la última década ha apoyado la contratación de alrededor de 8.500 jóvenes en empresas regionales, con ayudas que superan los 47 millones de euros.

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más ha descendido la tasa de paro juvenil y, a su vez, la segunda comunidad autónoma que más ha crecido en la ocupación juvenil.

De hecho, ha apostillado, "hemos duplicado prácticamente en la última década los jóvenes que están trabajando en la actualidad en nuestra región".

TARIFA PLANA

De otro lado, a todas las personas que emprenden una actividad, les ha recordado que tienen a su disposición la Tarifa Plana, cuya convocatoria está abierta hasta el 15 de julio y por tanto cualquier alta en el RETA está financiada por el Gobierno autonómico.

Desde que se puso en marcha esta Tarifa Plana hasta ahora se han recibido cerca de 6.000 solicitudes. "Estamos intentando pagar rápido", ha presumido Patricia Franco, quien ha informado de que el Gobierno regional ya ha abonado más de 1.500 tarifas planas por un importe de 3,2 millones de euros.