Abierta al tráfico la A-40 en Alcázar del Rey (Cuenca), tras quedar cortada por el vuelco de un camión

Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-40, en sentido Cuenca, ha quedado totalmente abierta al tráfico, tras ser cortada a la altura del kilómetro 249, en Alcázar del Rey (Cuenca) por la salida de la vía y el posterior vuelco de un camión de mercancías peligrosas.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que la autovía quedó totalmente abierta al tráfico a las 23.30 horas de este lunes.

El aviso del suceso se recibió a las 4.31 horas del lunes y a consecuencia del corte se estuvo dando paso alternativo en el kilómetro 248 hacia la N-400, en Carrascosa del Campo.