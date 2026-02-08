Abierta al tráfico la CM-4114 a su paso por Malagón (Ciudad Real)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-4114 a su paso por Malagón (Ciudad Real) que quedaba cortada esta noche por el desbordamiento de un arroyo ya se encuentra abierta al tráfico.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía este domingo a las 01.56 horas el aviso del corte.

Un total de 19 provincias de ocho comunidades autónomas, además de Ceuta, estarán este lunes, 9 de febrero, en aviso por lluvias, nieve, viento, deshielo y oleaje en una jornada marcada por la influencia de la circulación atlántica sobre la Península Ibérica, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).