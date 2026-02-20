Abierto hasta el 15 de diciembre el plazo para presentar solicitudes al Programa de Termalismo de C-LM

Archivo - Hasta 250 personas con Parkinson de C-LM disfrutan del programa de Termalismo Terapéutico. - JCCM - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Mayores ha convocado para el año 2026 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. Este sábado se abre el plazo para la presentación de solicitudes, que se extenderá hasta el 15 de diciembre o bien hasta el agotamiento del crédito disponible si es anterior.

Según consta en la resolución de dicha dirección general que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, la cuantía de las ayudas en especie a que se refiere esta convocatoria es de 1.143.824 euros, que se abonará directamente a la empresa o empresas que resulten adjudicatarias del contrato convocado al efecto.

El importe individual de esta ayuda en especie será de 134 euros (IVA incluido) por cada persona beneficiaria.

La solicitud, según el modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección http://www.jccm.es, se podrá presentar en la Consejería de Bienestar Social, en las delegaciones provinciales de dicha Consejería o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://www.jccm.es/sede/tramite/H93.

Sólo se podrá presentar una solicitud, en la que, en su caso, la persona interesada podrá solicitar todos los balnearios, priorizándolos según sus preferencias.

Las plazas serán adjudicadas conforme a dicha priorización en base a las disponibilidades de plazas en los balnearios. Las personas participantes y las que tienen condición de acompañante, sólo se podrán beneficiar de una ayuda del Programa de Termalismo por cada convocatoria.