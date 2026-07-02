Abierto hasta el 18 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas 'Workin 2026' de la Fundación Eurocaja Rural

La convocatoria concederá 10 ayudas de 10.000 euros para impulsar nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad. - EUROCAJA

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Eurocaja Rural ha vuelto a lanzar 'Workin 2026', iniciativa a través de la que diez nuevos proyectos recibirán una ayuda económica para fomentar nuevas oportunidades profesionales dirigidas a personas con discapacidad. Todas las entidades interesadas podrán presentar ya sus solicitudes hasta el próximo 18 de septiembre de 2026 a través de la web www.fundacioneurocajarural.es

En nota de prensa, la fundación recuerda que la convocatoria está dirigida a entidades sociales que trabajen en el ámbito de la discapacidad y tengan entre sus objetivos la formación profesional, la creación de empleo o la integración laboral.

Los proyectos deberán desarrollarse íntegramente en el territorio español y encuadrarse en alguna de estas líneas de actuación: inserción laboral, formación para el empleo o iniciativas que combinen ambas vertientes.

De cara a la selección definitiva de proyectos, se valorarán aspectos como la creación de oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades, la reducción de barreras, la sostenibilidad, la innovación y el impacto social de las iniciativas. También se tendrá en cuenta la experiencia y capacidad de las entidades para ejecutar los proyectos. Cada entidad podrá presentar un máximo de dos proyectos.

MÁS DE UNA DÉCADA IMPULSANDO OPORTUNIDADES

Desde su puesta en marcha en 2014, 'Workin' se ha consolidado como una de las principales iniciativas sociales de Fundación Eurocaja Rural en materia de inclusión laboral, apoyando a entidades que trabajan para generar oportunidades de empleo y desarrollo profesional para las personas con discapacidad.