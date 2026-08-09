Abierto hasta el 21 de septiembre el plazo para concurrir a la V Beca de Investigación Histórica de Alcázar de San Juan

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan a través del Patronato Municipal de Cultura convoca la V Beca de Investigación Histórica ÛÁngel Ligero'. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a través del Patronato Municipal de Cultura, ha abierto hasta el 21 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes para la V Beca de Investigación Histórica 'Ángel Ligero', una convocatoria destinada a fomentar la investigación y el estudio de la historia local mediante la financiación de un proyecto de investigación.

La beca, dotada de 3.000 euros, tiene como objeto seleccionar un único proyecto de investigación histórica relacionado con el ámbito de Alcázar de San Juan y está dirigida a personas físicas mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que reúnan los requisitos, informa el Consistorio.

La inscripción deberá formalizarse mediante la solicitud disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas deberán aportar, junto con la solicitud, copia del DNI, la titulación académica, un currículo relacionado con la materia objeto de la beca y un proyecto de investigación original e inédito, que no haya sido premiado ni becado en otras convocatorias.

Cada participante podrá presentar un único proyecto. La valoración de las propuestas corresponderá al jurado designado por el Patronato Municipal de Cultura y el fallo se hará público el 21 de octubre.

El beneficiario de la beca recibirá una ayuda dotada con 3.000 euros, cantidad sujeta a las retenciones fiscales vigentes. La beca lleva el nombre de Ángel Ligero Móstoles como reconocimiento a su contribución al conocimiento y estudio de la historia de Alcázar de San Juan.

Con esta convocatoria, el Patronato Municipal de Cultura mantiene vivo su legado, promoviendo nuevas investigaciones que contribuyan a ampliar y difundir el patrimonio histórico, documental y cultural del municipio, favoreciendo el desarrollo de estudios de investigación que enriquezcan el conocimiento sobre la historia local.

Las bases completas y la solicitud de participación pueden consultarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan: https://sede.alcazardesanjuan.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?A...;PA GE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269004395282735705037 .