Abierto el carril derecho de la A-3, en Cervera del Llano, tras su cierre por un accidente

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CUENCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el carril derecho de la A-3, sentido Valencia, que se cerró tras un accidente a la altura de Cervera del Llano (Cuenca), ha quedado restablecido, según la información de Mantenimiento de Carreteras.

El cierre de la vía se produjo sobre las 19.01 horas de este miércoles, tras el vuelco de un camión trailer en el kilómetro 138, quedando abierto antes de la medianoche.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, a consecuencia del accidente resultó herido el conductor del trailer, un hombre de 62 años, que fue trasladado por un helicóptero sanitario hasta el Hospital General Universitario de Albacete.