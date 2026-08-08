Abierto el plazo del Certamen de Relato y Poesía 'Bálsamo de Fierabrás', que premia obras que aborden la salud mental

Cartel del certamen. - FEDERACIÓN

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESs) -

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha convocado la novena edición del Certamen de Relato y Poesía sobre Salud Mental 'Bálsamo de Fierabrás', un concurso literario que premia obras que, escritas en primera persona, aborden la salud mental desde cualquiera de sus aspectos o perspectivas. El plazo de presentación finalizará el 7 de septiembre.

El certamen, una herramienta para sensibilizar, generar diálogo y acercar la realidad de la salud mental a la sociedad, contempla tres modalidades, cada una de ellas dotada con un premio de 500 euros y un diploma acreditativo para la obra ganadora.

Según informa la federación, las dos primeras categorías son Relato y Poesía, abiertas a cualquier persona mayor de 18 años, natural de Castilla-La Mancha, residente en la región o vinculada a ella de forma significativa.

La tercera modalidad, 'Vivencias en Primera Persona', está dirigida específicamente a personas mayores de edad que tengan o hayan tenido problemas de salud mental y que estén relacionadas directamente con algún recurso de atención a la salud mental, público o privado, de Castilla-La Mancha, como Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPSL), Unidades de Salud Mental, Residencias Comunitarias, Viviendas Supervisadas o entidades del movimiento asociativo de salud mental. En esta categoría podrán presentarse vivencias, impresiones, ensayos o cualquier otro texto relacionado con la salud mental.

Las obras deberán enviarse por correo electrónico, en formato Word o PDF y bajo lema o pseudónimo, a la dirección concursoliterariosmclm@gmail.com. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos trabajos por modalidad.

La entrega de premios de este certamen, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades y la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, tendrá lugar públicamente dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental, en torno al 10 de octubre de 2026.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en el enlace https://saludmentalclm.com/docs/bases26.pdf