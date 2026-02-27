Abierto el plazo de renovación de plazas de menores en las Escuelas Infantiles Municipales de Cuenca

Archivo - Este martes arranca el plazo de presentación de solicitudes de nueva incorporación a las Escuelas Infantiles de Cuenca - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca tiene ya abierto el plazo para la solicitud de reserva de plazas de los menores actualmente matriculados que deseen continuar en las Escuelas Infantiles Municipales el próximo curso 2026-2027, periodo que arrancó este miércoles 25 de febrero y que se extiende hasta el 6 de marzo.

Las solicitudes podrán presentarse de manera presencial en el Registro Municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas o bien telemáticamente, y para facilitar los trámites de presentación de la documentación personal municipal de la Concejalía de Educación estará disponible en el Centro Cultural Aguirre en este periodo y horario para atender cualquier tipo de dudas, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Finalizado este plazo, el 13 de marzo se harán públicos los listados provisionales, abriéndose el plazo de presentación de reclamaciones del 16 al 29 de marzo, incluidos ambos.

Finalmente, el 9 de abril se publicará el listado definitivo de reserva de plazas, disponiendo los interesados de los dos días siguientes a su publicación en la web municipal para aceptar o renunciar a la plaza adjudicada mediante registro.

Cabe recordar que se ofertan en total 176 plazas, 96 de ellas en La Paz y 80 en Cañadillas, por lo que una vez finalizado este proceso y anunciadas las vacantes existentes en cada nivel el día 14 de abril se abrirá el periodo de matriculación para alumnado de nueva incorporación, que se extenderá desde el 15 al 29 del mismo mes.