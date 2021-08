Accem C-LM ofrece sus centros para acoger a refugiados del conflicto en Afganistán

GUADALAJARA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable territorial de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha considerado "vergonzosa" la postura de algunos de los países más poderosos del mundo con respecto al conflicto de Afganistán, al limitarse a acudir allí a recoger "a su gente, sin importarles los afganos ni lo que hagan los talibanes con ellos" sino tan solo conseguir sus objetivos y volverse.

Carlés ha pedido una mayor implicación de todos los países ante situaciones como la que se está dando en Afganistán y ha ofrecido todo el apoyo de Accem al Gobierno de España para cubrir las necesidades de acogimiento de afganos después de 30 años demostrando que la organización "está para ello".

En este sentido, el responsable de Accem en la región ha manifestado a Europa Press su convencimiento de que más pronto que tarde llegarán a España, y por ende a Castilla-La Mancha, personas de Afganistán, y ha reiterado que la entidad está "abierta" a acoger a quien haga falta.

Para Carlés, supone una "vergüenza" escuchar en los medios o ver en las noticias que tropas de algunos países se acercan a este territorio a recoger "a su gente" ya que entiende que la humanidad hoy es una aldea global en la que, "lamentablemente" no siempre se observa que haya una preocupación por el resto del mundo.

"Cuando escucha noticias como que Estados Undos va a desembarcar a miles de marines para traer a su gente no sé qué pensar. Me parece bien que cuiden de su gente pero me pregunto si los otros no pintan nada", ha aseverado tras reseñar que todos los países son responsables de lo que está pasando.

Carlés se ha preguntado dónde están las Naciones Unidas en este conflicto. "¿Se puede permitir que un pueblo entero muera?", se ha preguntado, muy preocupado por esta situación, insistiendo en que no se puede dar la espalda a lo que está pasando en Afganistán ni a tantos otros conflictos como los que están pasando alrededor del mundo.

Tiene claro que el apoyo que se está dando hasta ahora no es sufiente teniendo en cuenta que "lo están pasando muy mal", y ha pedido más unidad de los países desarrollados ante este tipo de situaciones.

En este momento, Accem cuenta con algunas plazas libres por si fuera necesario para el acogimiento de aquellas personas que, bien de este territorio o de cualquier otro, requieran el apoyo de organizaciones como la suya.