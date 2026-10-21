La actriz Laura Galán se une al Tenorio Mendocino de Guadalajara, que se representará 31 de octubre y 1 de noviembre

Rueda de prensa de presentación del XXXVI Tenorio Mendocino. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXXVI edición del Tenorio Mendocino regresará a las calles y monumentos históricos de Guadalajara los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con la incorporación al reparto de la actriz guadalajareña Laura Galán, ganadora del Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2023, y novedades en la puesta en escena de esta representación de la obra de José Zorrilla.

La Asociación Cultural Gentes de Guadalajara ha presentado este miércoles, en la Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo, los detalles de una nueva edición de esta cita cultural, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2011 y que volverá a convertir el patrimonio monumental de la ciudad en escenario teatral.

Las representaciones comenzarán a las 19.00 horas en la plaza de Santa María y recorrerán distintos espacios históricos de Guadalajara. La edición de este año estará dirigida por Abigail Tomey, con Julia Piera como codirectora artística.

Entre las novedades del reparto destaca la participación de Laura Galán, que interpretará el personaje de Butarelli, adaptado en esta ocasión a una figura femenina. La actriz, natural de Guadalajara y reconocida con el Goya a la Mejor Actriz Revelación por su trabajo en 'Cerdita', se suma así a un proyecto que combina la participación de intérpretes aficionados y profesionales.

El montaje también introducirá cambios en la ubicación de algunas escenas. La escena del sofá se trasladará a los jardines del Palacio del Infantado, mientras que la escena de la cena se representará en el interior del palacio, en el zaguán, con vistas al Patio de los Leones.

El cartel de esta XXXVI edición es obra de Lidia Pajares, integrante de Gentes de Guadalajara. El presidente de la asociación, Felipe Sanz, ha destacado su carácter rompedor y ha agradecido el respaldo de las administraciones que hacen posible la representación.

En concreto, el Ayuntamiento de Guadalajara aporta 50.000 euros, la Diputación Provincial 8.000 euros y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 5.000 euros.

Durante la presentación, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha subrayado la capacidad del Tenorio Mendocino para mantener viva una tradición que forma parte de la identidad de la ciudad y que implica a más de 150 personas entre actores y equipos de organización.

Por su parte, la Diputación ha destacado el valor de la representación como atractivo cultural y turístico, mientras que el concejal de Cultura, Javier Toquero, ha apelado a la colaboración para preservar y proyectar esta cita emblemática de Guadalajara.

JORNADAS MENDOCINAS

La programación cultural vinculada al Tenorio comenzará este mismo fin de semana con las Jornadas Mendocinas, los días 24 y 25 de octubre, que ofrecerán visitas teatralizadas por varios espacios monumentales de la ciudad y una programación complementaria en la cripta de San Francisco, como antesala de la XXXVI edición del Tenorio Mendocino.

La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Gentes de Guadalajara en colaboración con la Concejalía de Turismo, permitirá acercarse a distintos enclaves históricos a través de escenas ambientadas en otras épocas, con las que se pretende mostrar el patrimonio desde una perspectiva teatral.

Los recorridos incluirán la plaza de Santa María, la capilla de Luis de Lucena, el convento de la Piedad, el palacio de Antonio de Mendoza y el Palacio del Infantado. Las visitas tendrán pases a las 11.30 y a las 12.30 horas, con salida desde la plaza de Santa María.

La programación incluye asimismo representaciones en la cripta del Fuerte de San Francisco, con pases a las 12.30 y a las 14.30 horas, en grupos de 25 personas y sin necesidad de inscripción previa.

La directora del Tenorio Mendocino, Abigail Tomey, ha explicado que estas jornadas buscan acercar al público a los espacios monumentales a través de escenas que permiten imaginar cómo pudo desarrollarse la vida en ellos en otros momentos históricos.