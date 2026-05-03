Las actuaciones de Anna Colom y Egeria, apuestas musicales del Museo Gregorio Prieto en 2026

Anna Colom y Egeria. - MUSEO GREGORIO PRIETO

CIUDAD REAL, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La programación musical del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas girará este año en torno al eje común de la creación femenina, con las actuaciones de Anna Colom y Egeria.

Así, el sábado 5 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas del Vino de Valdepeñas, el Patio de Columnas del museo acogerá a Anna Colom, una de las voces más singulares del panorama actual en el cruce entre el flamenco y las músicas tradicionales.

Formada en la Esmuc y en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla, Colom ha construido una trayectoria que la ha llevado desde el Palau de la Música Catalana y la Bienal de Flamenco de Sevilla hasta el Instituto Cervantes y el Centro Botín, además de giras internacionales por Europa, América, Asia y Oceanía e importantes colaboraciones con artistas relevantes como Rosalía o Silvia Pérez Cruz.

Su proyecto 'Cayana' propone un recorrido por las tradiciones musicales que han influido en el flamenco, entendidas no como folklore, sino como patrimonio vivo de memoria colectiva y territorio de creación actual al mismo tiempo, al informado el Museo en nota de prensa.

El segundo concierto tendrá lugar el sábado 12 de diciembre y traerá al museo a Egeria, ensemble vocal femenino fundado por Lucía Martín-Maestro y Fabiana Sans, que es hoy una de las referencias internacionales en música medieval, especializado en polifonía del Ars Antiqua y en códices hispánicos de los siglos XII al XIV.

Con más de cien conciertos en España, Francia, México, Bélgica y África, y un debut discográfico, Imperatrix Agatha (Lindoro, 2023), reconocido con el Premio MIN al Mejor Álbum de Música Clásica, el conjunto ha conseguido que el repertorio medieval suene, a la vez, riguroso y completamente vivo.

El programa de Egeria, concebido como un recorrido simbólico por las inquietudes de la sociedad hispánica medieval, dialoga con esa misma fascinación y la amplía, de tal forma que el Patio de Columnas del museo se convertirá en el espacio donde ocho siglos de patrimonio musical encuentran su lugar junto a la obra de un pintor que nunca entendió el pasado como algo clausurado.

La entrada a ambos conciertos tendrá un precio simbólico de 5 euros. Las entradas estarán disponibles online, a través de la página web del museo (www.gregorioprieto.org), y de forma presencial en la taquilla, aproximadamente un mes antes de cada cita. Los abonados anuales al Museo Gregorio Prieto tendrán preferencia en la reserva.

La celebración de ambos conciertos es posible gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Gregorio Prieto, certificado en una subvención municipal que cubre aproximadamente el 68% del presupuesto total del proyecto.