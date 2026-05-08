Un acuerdo con la empresa principal de Telepizza permitirá que trabajadores en Albacete cobren sus salarios, según CCOO

Un acuerdo con la empresa principal de Telepizza pone fin a un largo y tenso conflicto en Albacete - CCOO

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un acuerdo con la empresa principal de Telepizza permitirá que las las personas trabajadoras de los establecimientos de la marca en Albacete van a cobrar sus salarios de cinco meses, del mismo modo que aquellos que pusieron demandas, que cobrarán las indemnizaciones por resolución de contrato. El coste lo asume la empresa Telepizza, que además, "va a mantener las tiendas abiertas, con lo cual se va a dar una continuidad a los puestos de trabajo".

El secretario general de CCOO Albacete Paco Gómez y la responsable de la sección sindical en Telepizza, Pilar Segovia, han confirmado que se ha llegado a un acuerdo con la empresa principal de Telepizza "después de un largo y tenso conflicto, provocado por la incompetencia y nefasta gestión de la empresa Loguida, franquiciada de los establecimientos de Telepizza en Albacete".

"Después de más de 8 meses de conflicto, con el sufrimiento y desgaste que ello ha supuesto para la plantilla, se ha logrado un acuerdo con la empresa principal Telepizza, Food Delivery Brands, gracias al cual las personas trabajadoras van a ser subrogadas y a cobrar las nóminas que la franquiciada Loguida les debía".

Desde CCOO, mediante un comunicado, han dado la enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras, "por ser un ejemplo de lucha y dignidad", ya que, "gracias a su unidad, organización e implicación en las movilizaciones, se ha logrado una solución satisfactoria".

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha explicado que el acuerdo recoge que las personas trabajadoras van a cobrar sus salarios de cinco meses y que las personas que pusieron demandas también van a cobrar las indemnizaciones por resolución de contrato, "y todo lo asume la empresa Telepizza, que además, va a mantener las tiendas abiertas, con lo cual se va a dar una continuidad a los puestos de trabajo".

Paco Gómez ha querido agradecer su apoyo a los medias de comunicación por ayudar a visibilizar el conflicto, al comité de empresa que con su trabajo constante ha representado muy bien a sus compañeras y compañeros, y también a Telepizza, porque, "si bien es cierto que ha llegado un poco tarde, siempre ha estado abierta al diálogo y a buscar soluciones.

DESAPARECE LOGUIDA

Una actitud que contrasta, según afirma, con la de la empresa Loguida 2007, "que dejó de coger el teléfono cuando sabían que no iban a poder pagar las nóminas". "La buena noticia es que han desaparecido de la provincia de Albacete y esperamos no tener que volver a verles nunca más las caras".

Al hilo de esto, Pilar Segovia ha recordado que el conflicto se remonta a julio de 2025, cuando se denunció que Loguida pagaba tarde y mal. Pero desde que en septiembre comenzaron las movilizaciones, con la convocatoria de una primera huelga por el impago de las nóminas, "siempre se ha estado en contacto con la empresa principal porque sabíamos que la solución pasaba porque se hiciera cargo de los centros de trabajo".

Además de la situación que han tenido que padecer las personas afectadas, que "han seguido yendo a trabajar sin cobrar y con el estrés, la incertidumbre y el sobreesfuerzo que implicaba abrir los centros, el conflicto ha tenido otras consecuencias".

"Durante estos ocho meses la plantilla ha pasado de tener 80 personas trabajadoras a prácticamente 20, y el número de centros ha pasado de tres a dos".

Y aunque Loguida ha desaparecido, Pilar Segovia ha dejado claro que esta empresa tiene varios asuntos pendientes, como son las denuncias por vulneración de derecho a la huelga; incumplimientos de pagos con la seguridad social y con las nóminas; y una denuncia por daños a la salud, ya que ha habido personas que han tenido bajas por lo que estaban soportando.

Para terminar, Pilar Segovia ha dado las gracias a Telepizza, y ha añadido que si esta empresa lleva en Albacete casi 30 años, ha sido posible gracias a la plantilla de trabajadores y trabajadoras que ha aguantado en los momentos difíciles.