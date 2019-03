Acusación eleva a 25 años la petición de pena para los acusados de asesinar a un hombre

Actualizado 25/03/2019 16:39:58 CET

GUADALAJARA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular ha solicitado 25 años de prisión por asesinato para cada uno de los cinco varones acusados de matar a golpes a otro hombre en febrero de 2016 en una calle de la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en el primer día del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Una vista que ha arrancado con la exposición de las conclusiones provisionales de Ministerio Fiscal, defensas y acusación particular y sus alegados, todo ello en presencia de los cinco acusados de estos hechos, cuya declaración está prevista para este martes, y en próximas jornadas las de los testigos, peritos y médicos forenses, así como la prueba documental.

Precisamente, entre los testigos está prevista la declaración de un testigo protegido, quien, al parecer, vio todo lo que sucedió ese día.

En su exposición, el letrado de la acusación particular, que representa a la mujer e hijos de la víctima, ha explicado que para él, los cinco acusados son culpables de dar muerte a K.O.C., de 39 años, aunque no todos propinaran los golpes; pero ha dicho que si se pusieron "de acuerdo" para un "ataque en grupo", sin dejar posibilidad a la víctima de defenderse, por lo que ha pedido la pena para todos ellos de asesinato.

Según el letrado de la acusación, los acusados, tras los hechos, abandonaron el lugar y dejaron a K.O.C. apoyado sobre un bordillo y, además, ha señalado que también "hicieron un pacto de silencio". Ha pedido para la mujer una indemnización de 150.000 euros y 130.000 para cada uno de los hijos.

HOMICIDIO PARA EL MINISTERIO FISCAL

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha valorado estos hechos de homicidio, con penas que van de los ocho a los 14 años de prisión, y ha asegurado que tanto P.G.M.S y S.S.R. "agredieron conjuntamente" a la víctima.

Para la fiscal del caso está claro que P.G.M.S "quiso matar" al fallecido, convencida de que la muerte de K.O.C. "no fue mala suerte ni una simple caída, no fue un accidente", ha dicho en su exposición, a la par que ha incidido en que los demás "ayudaron" al no hacer nada para detener el ataque y al "rodear" a la víctima.

"Los dos son responsables de su muerte aunque solo Pablo le dio el golpe que le causo la muerte", ha apostillado.

Los hechos se remontan al 14 febrero de 2016, el fallecido se encontraba con su mujer en un pub-discoteca de Azuqueca de Henares, cuando los acusados, --P.G.M.S., S.S.R., J.A.U.G., A.S. y F.J.G.R.-- entraron en el local.

A partir de aquí las versiones Ministerio Fiscal y Acusación Particular difieren de las realizadas por las defensas de los acusados, pero en lo que todos han coincidido es que en hubo una discusión cuyo final ha sido el fallecimiento de K.O.C.

Aunque los golpes que supuestamente causaron la muerte de la víctima fueron propinados por P.G.M.S, boxeador 'amateur' federado que participaba en combates y parece ser que posteriormente S.S.R. también le golpeó, es algo que deberá probarse en esta vista.

En todo caso, la acusación ha responsabilizado a todos por igual mientras que el Ministerio Fiscal no ha atribuido a todos la misma responsabilidad, sino que habla de autores y de cómplices.

Pero si ha habido coincidencia también en que el puñetazo en la mandíbula que recibió K.O.C. fue de tal magnitud por parte de P.G.M.S. que perdió la conciencia y cayó a plomo impactando su cabeza con el suelo lo que le provocó una fractura craneal, y que S.S.R. le dio otro golpe en la cara, sin que el resto de los acusados hicieran nada por evitar este desenlace.

Y en vez de eso, añade que mientras la víctima estaba en el suelo, P.G.M.S., S.S.R., J.A.U.G. y F.J.G.R. le propinaron patadas, puñetazos y golpes en la cabeza, hasta que dejó de moverse. Entonces abandonaron el lugar corriendo sin haberlo auxiliado en ningún momento.

LAS DEFENSAS

Por lo que respecta a las defensas, la de P.G.M.S. ha asegurado que su defendido "nunca buscó ni quiso este resultado" y ha utilizado como eximente el que había bebido y que actuó en legítima defensa.

Por lo que respecta a la de S.S.R., ha puesto el acento en que su defendido no pegó a la víctima y que esta le había amenazado e insultado previamente. Además, ha asegurado que su cliente sacó de la calzada a la víctima "con la única intención de socorrerle", tras incidir también en que el fallecido le había amenazado previamente diciéndole: "no sabes quien soy yo", en actitud desafiante, así como: "os voy a dar caza a todos".

La vista proseguirá este martes desde primera hora de la mañana con las declaraciones de los acusados.