La acusación señala como prueba de alevosía que el autor del crimen de Nohales remató a la víctima

Archivo - Audiencia provincial de Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones del juicio contra el autor del Crimen de Nohales han señalado en su alegato inicial el ataque final a la víctima, después de la primera acometida en la que le asestó varias cuchilladas, como la prueba de que existe la alevosía que definiría el crimen como asesinato y no como homicidio, como ha propuesto el escrito de defensa.

En su primera intervención, la fiscalía, los abogados de las acusaciones particulares y la letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que suele presentarse como acusación en casos de violencia de género, han hecho hincapié en esta posible alevosía que permitiría la calificación como asesinato, con una petición de pena de 25 años, frente a la de homicidio, que dejaría el castigo en un máximo de 15.

La abogada defensora de la mujer asesinada ha trasladado al jurado popular que C.B. remató a la víctima, Cristina, cuando ya estaba desangrándose en el suelo, "con un cuchillo, como se descabella a los toros", según ha descrito los hechos.

Esta acusación ha subrayado que el procesado actuó con pleno conocimiento de lo que hacía y que hay una "continuidad delictiva" en el caso del quebrantamiento de condena, ya que en varias ocasiones de la cautelar de alejamiento de la víctima.

Por su parte, el abogado de M.C., el hombre que acompañaba a Cristina y que también sufrió el ataque de Belinchón, ha pedido al jurado que se fijen en si el procesado actuó de forma premeditada.

Por su parte, el abogado del autor del crimen, en su primera intervención, ha hecho un alegato en favor del derecho de toda persona a una defensa justa y a la pena que establece la ley a una conducta que ha existido".

"Sobre lo horrible de la muerte no va a haber debate, porque el señor Belinchón cometió los hechos", ha reconocido el abogado, pero ha pedido al jurado que decida "si la capacidad de mi cliente era plena para saber lo que estaba haciendo".

Por otro lado, el abogado ha reprochado al servicio de salud de Castilla-La Mancha que le pusiera "trabas" para conocer la situación clínica del acusado y poder comprobar, como alega la defensa, que había consumido droga el día que ocurrieron los hechos y que eso alteró sus capacidades volitivas.

Finalmente, el abogado ha recordado que la acusación tendrá que probar la existencia de alevosía tanto en la muerte de Cristina como en el intento de matar a M.C., porque en el caso de no concurrir, como esgrimen en el escrito de defensa, los hechos no podrían calificarse como asesinato y tentativa de asesinato, respectivamente.

El juicio se reanudará esta tarde con las primeras declaraciones de testigos citados.