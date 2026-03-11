Acusado de abusar de su sobrina en Albacete niega los hechos y víctima dice que camuflaba los abusos como juegos

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha escuchado este miércoles el testimonio de la víctima que sufrió presuntos abusos en varias ocasiones por parte de su tío cuando rondaba los diez años de edad y que ha detallado que éste los intentaba hacer pasar como parte de un juego que le hacía "sentir incómoda", padeciendo posteriormente un trastorno depresivo con tendencias autolesivas durante varios años. El acusado, que se enfrenta a seis años de prisión, ha negado los hechos.

Los hechos, según ha explicado la víctima, ahora con 19 años y que ha testificado telemáticamente, se produjeron a lo largo de 2015 y 2016, cuando iba a casa de su tío a jugar con su primo pequeño algunos de los fines de semana que estaba bajo la custodia de su padre.

"En una ocasión me sentó en su regazo cuando estábamos en el salón y frotó su entrepierna contra mi. También me palpó los genitales por encima de la ropa", ha señalado la joven, quien ha recordado otra ocasión en la que estaba jugando con su primo pequeño en la cama del dormitorio cuando el procesado "se puso encima de mí y empezó a golpear mi culo con su entrepierna durante un minuto, que se me hizo eterno".

Debido al tiempo pasado y las dificultades para enfrentarse a esas memorias, la víctima ha asegurado que no es capaz de concretar más situaciones similares, "pero que las hubo".

Tras estos hechos, la entonces niña habló con sus padres, que ya no estaban juntos, para hacerles saber que no quería volver a casa de su tío. "Yo pensaba que se debía a que no quería cuidar de su primo pequeño. Jamás me imaginé esto", ha comentado la madre de la víctima durante el juicio.

"Ella llevaba tiempo yendo a psicólogos y psiquiatras por depresión, con autolesiones y crisis de pánico. Yo no sabía dominar esas situaciones e iban incrementando a pesar de estar en tratamiento", ha rememorado la progenitora.

Al final, la joven cogió confianza como para contar los abusos en 2021 al entonces novio de su madre, a una amiga y, tras un ataque de pánico en diciembre de ese año, a su madre. "Su hermana y yo le dijimos que estaríamos allí para apoyarla tanto si decidía denunciar como si no. Al día siguiente fuimos a comisaría", ha relatado la madre.

La defensa del procesado ha destacado que la víctima se enfrentaba a una situación tensa en la casa de la madre y en el instituto, también que padecía un trastorno de déficit de atención y estaba medicada en el momento de los hechos, además de que, tal y como ha reconocido la joven, consumía marihuana en la época en la que puso la denuncia.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado además de la pena de cárcel una indemnización de 6.000 euros para la víctima.