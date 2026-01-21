El acusado de asesinar a su mujer en Montemayor consultó las posibles penas por el delito durante su huida

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha continuado este miércoles con el juicio contra el hombre acusado de matar a su mujer en 2022 en el pueblo cordobés de Montemayor en una sesión en la que han declarado agentes que participaron en el operativo y descubrieron que el encausado, en su huida, consultó en el móvil las posibles penas por el crimen.

Según han detallado los agentes de la Guardia Civil, tras recibir el aviso de la Policía Local y una llamada de una testigo sobre el presunto apuñalamiento a una mujer, se desplazaron al pueblo diversos efectivos a una casa alquilada que compartían varios migrantes de origen rumano para trabajar en la campaña del ajo. "Cuando llegamos estaba la ambulancia auxiliando a una mujer junto a los agentes y muchísima sangre alrededor. Localizamos el NIE de la víctima y empezamos a preguntar sobre al autor de los hechos", ha explicado uno de los agentes.

En un primer momento, una de las testigos que reconoció haber dado el aviso telefónico, confesó a la Guardia Civil que el autor había sido su cuñado, marido de la víctima, quien se había dado a la fuga. "Después nadie quiso hablar con nosotros", han explicado los agentes, encontrándose con poca colaboración entre los inquilinos del edificio.

No obstante, los agentes fueron capaces de reconstruir los hechos en las horas posteriores, localizando la presunta hoja del arma homicida a pocos metros de donde había estado el cuerpo de la mujer, con sangre reseca en el filo. A través de la revisión de cámaras de tráfico y el interrogatorio de testigos y empresarios relacionados con los migrantes, acabaron localizando al marido en un cortijo en las inmediaciones del pueblo conquense de San Clemente. Tras contactar el propietario, este les confirmó que el presunto autor del crimen se alojaba allí, por lo que procedieron a su detención.

Reconstruyendo la fuga del acusado a través de las imágenes de tráfico, pudieron descubrir que el marido se detuvo en mitad del camino en una estación de servicio para limpiar manchas de sangre que había dejado en el coche.

La defensa del procesado ha reconocido los hechos desde un primer momento, pero ha negado que se trate de un caso de violencia de género. El abogado defensor ha sostenido que fue "un arrebato" del marido, enajenado tras descubrir la infidelidad de su mujer con su propio sobrino, de 15 años de edad, y con el que convivían en Montemayor.

Por ello, ha pedido rebajar el delito a homicidio, en lugar de asesinato. La Fiscalía ha sostenido la petición de asesinato, con una pena de 25 años y sendas indemnizaciones para los familiares de la víctima.

El juicio con jurado popular continuará este jueves con la prueba testifical en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.