Acusado del crimen de Nohales expresa arrepentimiento pero no recuerda haber acuchillado a víctima que sobrevivió

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el lugar donde un hombre presuntamente ha matado a su expareja tras agredirla con arma blanca a su expareja en Nohales - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acusado del crimen de Nohales, C.B., ha declarado este miércoles, respondiendo únicamente a preguntas de su defensa, para manifestar su arrepentimiento por los hechos ocurridos en la noche del suceso, pero también para alegar que no recuerda haber acuchillado a superviviente de su ataque, M.C.

"Estoy súper arrepentido", ha proclamado en su intervención, que ha perdido perdón a su ex mujer --fallecida--, al hombre herido, a sus hijos y a las familias de los dos.

El acusado ha dado su versión de los hechos de lo que ocurrió aquella noche y ha indicado que el detonante de todo fue que, en la comida familiar en la que estuvo aquel día, "me faltaron mis hijos". Al no estar en ellos cayó en el pensamiento de volver a consumir y, con la excusa de que se iba a hacer una limpieza al mobiliario urbano, fue a comprar cocaína: "Consumí desesperadamente, un error por mi parte".

El acusado ha asegurado que fue a Nohales para hacerse con algo de valor "para seguir adquiriendo esa cocaína que estaba consumiendo como loco". C.B. ha afirmado que "en ningún momento" tuvo intención de acabar con M.C.

No recuerda haberles asestado ninguna cuchillada, "solo que salió corriendo y salí tras él". En cuanto al ataque a su exmujer ha explicado que se dirigió a ella, le asestó una primera cuchillada y, cuando pasó por delante suyo, le dio una segunda a la altura del cuello, "cayendo con cara de ida pensando que ya no estaba". Finalmente, ha insistido en su arrepentimiento y ha pedido perdón.