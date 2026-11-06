Acusado de matar a su pareja y sus 2 hijos en Las Pedroñeras se enfrenta a 2 penas de prisión permanente revisable

Archivo - Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide dos condenas de prisión permanente revisable, entre otras penas, contra E.M.B, acusado de matar a su pareja y a sus dos hijos en Las Pedroñeras en 2024, en el juicio que se celebrará a partir del día 10 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cuenca.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado contrajo matrimonio en el año 2013 con la víctima A.S.

y establecieron el domicilio familiar en Las Pedroñeras, donde nacieron sus dos hijos.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, a lo largo de los años de relación matrimonial el acusado, carnicero de profesión, mostró episodios de violencia y celos hacia su esposa, "controlando su vida y los medios económicos con los que contaba para el mantenimiento de los menores, considerando a A.S. y a sus hijos de su propiedad al punto de decidir quitarles la vida".

La mujer interpuso una denuncia el 20 de octubre de 2023, por la que el acusado fue condenado, cuatro días después, por un delito de lesiones con orden de alejamiento.

Según la Fiscalía, fue en ese momento cuando se gestó la idea de matar a su pareja y a los pequeños. Así, el día 11 de junio 2024 mandó un mensaje en el que le decía "date cuenta de esto, ten cuidado mis hijos lo van a pagar , mis hijos B. y C., todo está en manos de Dios".

También otros mensajes intimidatorios: "A partir de ahora estate más atenta, llevo conmigo cuchillos, cuando tu hermano dijo que tengo que salir de mi casa si hubiera querido matarlo le hubiera clavado el cuchillo en el corazón delante de tus ojos. Cuidado se acabó, voy a pasar la fiesta del cordero en la cárcel, si me llevan me voy a llevar a todos conmigo".

El 28 de junio, el acusado accedió a la casa donde residían sus víctimas, propinó 18 cuchilladas a su mujer y degolló a los menores. El presunto asesino hizo un hueco en la pared de un patio de la finca, donde arrastró los cuerpos de sus víctimas, que fueron encontrados al día siguiente, cuando fue detenido.

Por estos hechos se le ha acusado de tres delitos de asesinato. Por dos de ellos se piden dos penas de prisión permanente revisable y por el tercero 27 años de prisión y la prohibición de pasar por Las Pedroñeras durante 37 año. Además, se le pide cinco años adicionales por allanamiento de morada, otro por quebrantamiento de condena e indemnizaciones a los familiares que llegan a los 450.000 euros.