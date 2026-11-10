Acusado del triple crimen de Las Pedroñeras reconoce los hechos pero alega que "no se encontraba bien" entonces

El hombre acusado del asesinato de su mujer y sus hijos en Las Pedroñeras. - TSJCM

CUENCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado del asesinato de su mujer y sus hijos en Las Pedroñeras, E.M., ha reconocido los hechos este martes en su declaración, pero ha alegado que no los recuerda con exactitud porque no se encontraba bien en esos momentos.

También ha manifestado su intención de reparar el daño pagando a la familia la mitad de los 420 euros mensuales que percibe en la cárcel de Herrera de la Mancha.

El juicio se ha puesto en marcha este martes con la lectura de los escritos y las primeras intervenciones de las partes. El Ministerio Fiscal ha explicado que los hijos del acusado eran testigos de las agresiones a su madre, que aunque fueron denunciadas en varias ocasiones, no terminaban de prosperar porque ella finalmente rechazaba declarar.

El acusado fue encontrado durmiendo en la caseta del pueblo con el presunto arma homicida, según ha recordado la acusación en su escrito, en el que ha incidido en la premeditación de los hechos. También ha subrayado que el acusado eligió el día y la hora en la iba a cometer el crimen, un punto importante para probar la premeditación del delito y la ausencia de impulsividad.

Además, ha defendido la prisión permanente revisable en el caso de los dos presuntos asesinatos de los niños, que es una de las circunstancias para aplicar la que es la máxima pena del ordenamiento jurídico español. Sería la primera vez que se aplica esta condena en Cuenca.

La acusación popular, representada por la Junta de Comunidades, se ha adherido a los argumentos del Ministerio Fiscal. La acusación particular ha defendido su propio escrito, en el que ha incidido en que hasta ocho veces tuvo que denunciar la víctima hasta obtener una sentencia condenatoria de una orden de alejamiento que el acusado se saltaba.

La letrada ha lamentado que la víctima hizo todo lo que marcan los protocolos de protección de las víctimas de violencia de género y vicaria, pero, aun así, no fue suficiente para evitar el crimen.

Por su parte, el escrito de la defensa ha reconocido los hechos, pero no la calificación, y ha pedido la incorporación de eximente por alteración psíquica grave.

El abogado defensor de oficio ha adelantado que se valorará, en la prueba de este juicio, el grado de imputabilidad del acusado a partir de los informes psicológicos y también ha incidido en la voluntad de su cliente de tratar de resarcir a la familia de la víctima con parte de sus ingresos.