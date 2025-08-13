Adelante Digitalización impulsa 110 proyectos de digitalización con una inversión de 2,68 millones en pymes de C-LM

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a apoyar 110 proyectos de transformación digital en las pymes de la región con ayudas por valor de casi 1,4 millones de euros, que van a respaldar una inversión total por parte de las empresas regionales de más de 2,68 millones de euros en el marco del programa Adelante Digitalización.

Así lo ha valorado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, al respecto de la resolución provisional de esta convocatoria, que se enmarca en el Plan Adelante y que cuenta con dos líneas, una de ellas dirigida de manera directa a la transformación digital de la industria manufacturera, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la convocatoria de este año, publicada en el DOCM el pasado mes de octubre, se recogían dos líneas de ayuda: una dirigida a las pymes y autónomos en la que las ayudas pueden alcanzar una cobertura del 70 por ciento de los proyectos, y hasta 15.000 euros; y otra para la industria manufacturera y su transformación digital, con ayudas de hasta 120.000 euros que pueden dar cobertura al 40 por ciento del proyecto, en el caso de las medianas empresas, y al 50 por ciento de los costes del proyecto en el caso de las microempresas y las pequeñas empresas.

Además, como novedad, en la convocatoria de este año se ampliaba la cobertura de las ayudas a proyectos relacionados con los nuevos retos de la digitalización, como el blockchain o la ciberseguridad.

En la resolución provisional, que ya se ha publicado en el Tablón de Anuncios de la Junta de Comunidades, se recoge la aprobación de 83 proyectos en la línea 1, la dirigida a pymes y autónomos en el marco del comercio electrónico, y un total de 27 proyectos aprobados en la línea 2, para la transformación digital de la industria manufacturera.

"En total, a través de Adelante Digitalización vamos a apoyar 110 proyectos de inversión por parte de pymes y empresas del sector industrial de Castilla-La Mancha, con ayudas que rozan los 1,4 millones de euros para respaldar una importante inversión por parte del tejido económico regional, de más de 2,6 millones de euros, en un ámbito tan importante como la transformación digital", ha indicado la consejera.