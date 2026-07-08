La adjudicación de la redacción del proyecto de rehabilitación del 'Puente Viejo' de Talavera será a comienzos de 2027

Archivo - Puente Viejo de Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, y la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, María Ángeles Albert de León, han mantenido una reunión en los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para abordar diferentes asuntos de interés para Castilla-La Mancha.

Durante dicha reunión han tratado la situación del 'Puente Viejo' de Talavera de la Reina. La directora general del Ministerio ha informado a la Junta de Comunidades de que, una vez finalizados los distintos estudios de ingeniería, el siguiente paso será licitar la redacción del proyecto de rehabilitación, un proceso que se ha visto condicionado por la complejidad técnica de los análisis realizados, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El objetivo del Ministerio de Cultura es que la redacción del proyecto quede adjudicada a comienzos de 2027, con la previsión de disponer del proyecto definitivo en junio de ese mismo año para, a partir de ese momento, proceder a la licitación de las obras.

Asimismo, en el encuentro se han tratado otros asuntos de interés para Castilla-La Mancha. En relación con la ampliación del museo de Cuenca, se ha acordado la celebración de una visita técnica conjunta entre el Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento con el fin de evaluar las necesidades de intervención en el edificio anexo al museo actual y comenzar a definir el futuro proyecto de rehabilitación.

Por último, ambas administraciones han coincidido en la necesidad de impulsar el inicio de los trabajos administrativos necesarios para hacer realidad la futura sede del Archivo Histórico Provincial de Cuenca, avanzando así en un proyecto largamente demandado para mejorar la conservación y gestión del patrimonio documental de la provincia.