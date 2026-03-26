Adjudicadas por más de 2 millones de euros las obras de restauración de tres tramos de la muralla de Cuenca

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CUENCA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado tres lotes de las obras de restauración de la muralla histórica de la ciudad de Cuenca, financiadas con fondos del Gobierno de España con cargo al Plan de Resiliencia.

La portavoz municipal, Saray Portillo, ha desglosado que el primero de los lotes "se refiere al Arco de Bezudo, el foso y la zona arqueológica conocida como la Capilla Regia". Ha sido adjudicado, por algo más de 1,7 millones, a la mercantil Obras Especiales Castilla-La Mancha.

Los otros dos dotes afectan al entorno del Mirador Florencio Cañas y a la zona de Matadero Viejo y Puerta de Valencia. En ambos casos el trabajo ha sido adjudicado a Edificaciones Conquenses, por unos importes de 144.000 y 174.000 euros, respectivamente.

Este es uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno, en la que también se han adjudicado las obras de urbanización en la calle Hurtado de Mendoza y la Plaza del Azúcar, a favor de la empresa Viales y Obras Públicas por lun importe de algo más de 360.000 euros.

"Este proyecto tiene como objetivo mejorar tanto el tránsito de vehículos como el peatonal"; ha recordado Portillo.

NUEVA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES MARRONES

La Junta de Gobierno también ha aprobado la adjudicación de tres nuevos lotes de adquisición de contenedores marrones de biorresiduos, que se suman a los aprobados en la sesión anterior del Ejecutivo municipal.

En esta ocasión se adquieren 45 contenedores de 800 litros de carga trasera, 60 de 240 litros y 150 con 120 litros de capacidad. Todos ellos financiados también con el Plan de Resiliencia.

Además, la portavoz municipal ha informado de la adjudicación, por un importe de 20.993 euros a José Javier Patiño, de la campaña de información y sensibilización que se desarrollará para informar a la población sobre el uso de estos nuevos contenedores marrones.

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Finalmente, en la sesión de esta semana, ha realizado unas modificaciones en la última licitación para introducir mejoras en varias áreas infantiles y de perros. En concreto, se ha sustituido el área del parque de Tititricuenca por la de Nohales y la de la zona canina de Cañadillas, que se abordará aparte, por la del parque Adolfo Suárez.

LAS ALEGACIONES A LOS TERRENOS FERROVIARIOS, AL PLENO DEL LUNES

En otro orden de cosas, la portavoz municipal ha desvelado que el convenio para el desarrollo de los terrenos ferroviarios ha recibido unas 53 alegaciones, alguna de las cuales han sido estimadas por los técnicos, según ha explicado Portillo.

El pleno debatirá el lunes el texto con estas alegaciones admitidas. Portillo ha aprovechado para recordar a los grupos municipales que han manifestado su intención de votar en contra "que este es un convenio de financiación, para que el Ministerio nos dé dinero para desarrollar el convenio urbanístico".

"Después nosotros tendremos una idea, pero al final son los técnicos los que determinarán, pero lo que toca ahora no es eso, sino decidir si quiero o no quiero el dinero del Ministerio", ha insistido.

Preguntada si hay posibilidad técnica de que el concejal de Cuenca nos Une, Isidoro Gómez Cavero, cuya enfermedad le dificulta asistir presencialmente al pleno, pudiera votar telemáticamente, Portillo ha asegurado que "tiene un informe favorable para asistir telemáticamente, pero la situación personal de cada persona la decide esa persona, porque la salud está por encima de un voto".

En cualquier caso, ha afirmado que, si Gómez Cavero deseara participar, "si no existieran los medios, se inventarían"".