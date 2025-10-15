Adjudicadas las obras para la construcción del centro de mayores del barrio de Buenavista de Toledo

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado este miércoles sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, entre los que se ha adjudicado el contrato para la realización de las obras comprendidas en el proyecto técnico de ejecución del centro de mayores de Buenavista por un importe de 959.530 euros a la empresa Peralete S.A. con un plazo de ejecución de 8 meses.

Alcalde ha indicado que dentro de poco comenzarán las obras correspondientes a la segunda fase de este proyecto, por lo que se prevé que a mediados del próximo año "el nuevo centro sea ya una realidad", de hecho, ha continuado, "la primera etapa, con una inversión superior a los 300.000 euros, consistió en la construcción de un muro de contención destinado a preparar el terreno para esta nueva intervención".

Esta segunda fase, ha indicado el portavoz, "contempla la edificación de una infraestructura muy demandada por los vecinos del barrio, una reivindicación que se remonta a más de 16 años y que será finalmente atendida".

Por otro lado, ha continuado el portavoz municipal, también, se toma en conocimiento de la formalización del acta de replanteo de las obras comprendidas en el proyecto técnico de iluminación específica de pasos de peatones en diversos itinerarios peatonales de la ciudad de Toledo por un importe de 266.442,75 euros.

Se trata, ha asegurado el concejal, de más de 60 pasos que se van a iluminar "para mejorar este estos itinerarios peatonales, pasos de cebra que tengan luz y puedan ser más seguros".

Además, en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se modifica el contrato de gestión de servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de la ciudad de Toledo para reforzar el servicio en el barrio de Valparaíso, que consistente en la modificación de horarios en las líneas 32 y 3, y añadiendo una expedición parcial de la línea 3, durante la duración del calendario escolar. Una modificación que conlleva un gasto de 3.779,56 euros.

OTROS ASUNTOS ADOPTADOS

Entre otros asuntos, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se aprueba el programa 'Degusto 2025, Especial Otoño', una segunda edición de este programa que el año pasado "cosechó un gran éxito de público" y que consiste en catas de productos eno-gastronómicos artesanos de Toledo y su provincia en emplazamientos monumentales de la ciudad amenizados con música en vivo. Un programa que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros.

En cuanto al área de gobierno de Cultural, Hacienda y Patrimonio se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo de la orquesta Vulkano por un presupuesto base de licitación de 21.780 euros el 1 de enero de 2026.

Además, se autoriza el inicio del expediente para el suministro del alquiler de sillas y tableros para eventos organizados por la concejalía de Cultura y Festejos. Un contrato que sale por un presupuesto base de licitación de 97.574,40 euros y una duración de dos años.

En otro ámbito, se cede documentación en préstamos a la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, para la organización de la exposición 'Primada, VIII Centenario de la Catedral de Toledo'; y se otorga la autorización temporal a favor del Kiosco Salto del Caballo SL para la explotación de establecimientos hosteleros en el parque del Crucero.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se autoriza el inicio del expediente para la explotación de la cafetería del centro de mayores del barrio de Santa María de Benquerencia que sale con un precio de licitación de 3.645,82 euros y una duración de doce meses.

Y se aprueba el convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria La Caixa y el Ayuntamiento de Toledo para reforzar los procesos comunitarios interculturales de Toledo mediante la realización de acciones o actividades de base comunitaria. Un convenio que no implica gasto para el Ayuntamiento.

Por último, en el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se da luz verde al procedimiento convocado para la redacción del proyecto, dirección de obra y construcción del proyecto de rehabilitación de las casas de asociaciones dentro de la Escuela de Gimnasia de Toledo, por un importe de 3.387.873,65 euros. Y se aprueba también el procedimiento para la redacción del proyecto y construcción de la obra de recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del Tajo en la zona este de la ciudad de Toledo, por un importe de 3.002.676,07 euros.