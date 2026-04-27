Adoptan medidas preventivas de refuerzo estructural en un bloque de oficinas del cuartel de la Guardia Civil de Toledo

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Técnicos del servicio de acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil y de la dirección facultativa responsable de la vigilancia técnica de los edificios han considerado necesario adoptar medidas preventivas de refuerzo estructural en el edificio del bloque 2 del cuartel de la Guardia Civil de Toledo, como resultado de las actividades de monitorización y comprobaciones técnicas periódicas realizadas en las infraestructuras del mismo.

El edificio afectado forma parte de las instalaciones de oficinas de la Zona y Comandancia de la Guardia Civil en Toledo, cuya demolición está prevista en fases posteriores dentro del proyecto de construcción de un nuevo acuartelamiento y en la actuación enmarcada en el proyecto PLISE II de la Secretaría de Estado de la Seguridad.

Como ya ocurrió a mediados del mes de octubre de 2025 en los bloques 14 y 15, las actuaciones de refuerzo mediante la instalación de apeos de seguridad en los pórticos principales del inmueble con el fin de reforzar su estabilidad mientras se desarrollan los trabajos definitivos de refuerzo estructural, permitirán en principio continuar con su uso no debiendo aumentar en ningún caso las sobrecargas actuales del inmueble.

Este bloque ya cuenta con refuerzos previos en algunas áreas, lo que permitirá actuar de forma coordinada sobre el conjunto de la estructura. Está previsto que los trabajos comiencen este lunes 27 de abril de 2026, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Dado que las actuaciones se desarrollarán en zonas de trabajo, va a evaluarse por parte del servicio de prevención de riesgos laborales el impacto de las medidas adoptadas en la actividad habitual del personal, adoptándose en su caso las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del servicio.