Aemet prevé lluvis y tormentas en C-LM, en un domingo marcado por avisos en varias comunidades

MADRID/TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, dejarán este domingo en enclaves del oeste de Andalucía y Extremadura posibles chubascos de carácter fuerte, y en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, hasta en forma de granizo.

Las precipitaciones, también caerán en forma de lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Entre los fenómenos significativos, en el este peninsular irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente "muy fuertes", a la par que se producirán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

Con todo, la borrasca extratropical recorrerá el suroeste peninsular, dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio; siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

Respecto a las temperaturas, las máximas aumentarán en las islas, sudoeste de Galicia y noroeste de Castilla y León, con descensos en el resto de la vertiente atlántica que serán notables en interiores de su mitad sur, área cantábrica, alto Ebro e interiores del extremo este peninsular. Por su parte, las mínimas se incrementarán de forma generalizada, más acusadas en interiores del cuadrante nordeste.

La Aemet emitió ayer un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle'.

Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado.