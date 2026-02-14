Afanion pide una atención "integral y equitativa" a niños con cáncer y recursos para cuidados paliativos pediátricos

Acto con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil organizado por Afanion en Albacete. - AFANION

ALBACETE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha conmemorado este sábado, 14 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infantil con un acto público en el Altozano de Albacete que ha reunido a familias, voluntariado, representantes institucionales y ciudadanía para visibilizar la realidad del cáncer infantil y reivindicar una atención "integral y equitativa".

La jornada ha comenzado con la bienvenida y contextualización de la fecha por parte de los presentadores Verónica Moreno y Javier Serrano. A lo largo de la mañana, la música del grupo Reino Polar ha acompañado un programa que ha combinado sensibilización, participación ciudadana y mensajes de compromiso social, según ha informado la entidad en nota de prensa.

El bloque institucional ha contado con la intervención del alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, seguida de la lectura del Manifiesto Infantil, a cargo de Darío Moratalla, y del manifiesto institucional, leído por Tania Moratalla, cirujana pediátrica.

El acto ha culminado con la intervención del presidente de Afanion, Juan García Gualda. Durante su discurso, García Gualda ha recordado que "no estamos aquí para cumplir con una fecha, estamos aquí porque el cáncer infantil sigue existiendo", subrayando que esta conmemoración es "un día de recuerdos y de ausencias, pero también un día de esperanza, de exigencia y de compromiso compartido".

El presidente ha insistido en la necesidad de consolidar los cuidados paliativos pediátricos como un derecho "real y accesible". "Los cuidados paliativos pediátricos no son un eslogan. No son un anuncio. No son una promesa a futuro", ha afirmado, defendiendo que deben ser el resultado de "equipos formados y recursos organizados".

Asimismo, ha señalado que estos cuidados "no pueden depender de horarios, de favores ni de voluntades individuales", ya que las familias necesitan respuestas "permanentes y especializadas".

García Gualda también ha puesto el foco en el seguimiento de los supervivientes de cáncer infantil y en la necesidad de protocolos claros ante posibles recaídas. "No se debe empezar de cero cada vez", ha expresado, reclamando una sanidad preparada para dar respuesta ágil y coordinada.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana ha sido la subida al escenario de los niños y niñas de Afanion y la suelta de globos al ritmo de la canción 'Sois Valientes', símbolo de esperanza y unidad. Posteriormente, el voluntariado de la asociación ha realizado una coreografía conjunta antes de la despedida final.

Con esta conmemoración, Afanion ha vuelto a salir a la calle para recordar que el cáncer infantil es una realidad que requiere compromiso institucional, recursos especializados y el apoyo constante de la sociedad.

"Seguiremos diciendo en voz alta que el cáncer infantil existe. Seguiremos sensibilizando, informando y tendiendo la mano. Porque ese es nuestro trabajo y esa es nuestra razón de ser", ha concluido el presidente.

Por su parte, el alcalde, Manuel Serrano, ha destacado "el apoyo y compromiso" que el Ayuntamiento mantiene con las asociaciones sociosanitarias volcadas en el acompañamiento, la ayuda mutua y la prestación de servicios, como Afanion, que es un "emblema", para que sigan ayudando a sus asociados y concienciando a la sociedad y a las instituciones, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Según ha señalado Manuel Serrano, hoy es un día para visibilizar y sensibilizar a la población, para trasladar el apoyo de la sociedad a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias, así como para poner en valor la "gran labor diaria" que Afanion y sus voluntarios realizan para mejorar su calidad de vida "y recordar a los que lamentablemente nos han dejado a causa de esta enfermedad" con la tradicional suelta de globos.

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor la necesidad de "seguir luchando" para que la investigación ponga coto a esa enfermedad y de dar "la mejor calidad de vida" a los pequeños afectados y a sus familias, uniéndose por tanto a la petición de Afanion para que se creen más unidades de cuidados paliativos pediátricos y que estas puedan llegar a más familias independientemente del lugar en el que residan.