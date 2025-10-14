Afectada por inhalación de humo una mujer de 26 años tras un incendio en una sartén en Guadalajara

Archivo - Hospital de Guadalajara. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio ocurrido en la cocina de un piso de Guadalajara capital originado en una sartén.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibía a las 14.11 horas de este martes desde la calle Estrella de la citada ciudad.

Una ambulancia de urgencias trasladaba a la joven afectada por inhalación de humo al hospital de Guadalajara. El incendio ya se encuentra extinguido.

Además de los recursos sanitarios, se han trasladado hasta el lugar Policía Nacional y Local y bomberos de Guadalajara.