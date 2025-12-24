Un afectado leve por un incendio en una casa ocupada en Toledo, que queda precintada por riesgo de derrumbe

Incendio en la Travesía Barco en Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una casa ocupada en Toledo capital ha dejado un herido leve afectado por inhalación de humo este miércoles, y la vivienda ha sido precintada por riesgo de derrumbe, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 7.56 horas en la Travesía del Barco número 14, primer piso, tal y como confirman fuentes municipales.

Se han producido daños materiales, la vivienda ha quedado desalojada y se ha sofocado el incendio. Según fuentes municipales, no había nadie dentro del piso y los primeros indicios apuntan a que la persona que estaba ocupando la vivienda habría dejado una estufa encendida, lo que ha provocado el incendio.

Tal y como señalan desde el 112, la persona afectada por inhalación de humo no ha querido ser atendida en el lugar y se ha desplazado por sus propios medios a un centro sanitario.

Se ha desplazado además la Policía Local, la Policía Nacional y una ambulancia.