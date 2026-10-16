La Agenda Urbana para la reconstrucción de Letur, reconocida en los premios internacionales 'New European Bauhaus'

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, en una visita a Letur. - JCCM

ALBACETE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Director de recuperación del Conjunto Histórico de Letur, redactada por los arquitectos Javier Ruiz y Álvaro Ardura y que forma parte de la Agenda de reconstrucción tras el paso de la DANA por esta localidad, ha sido galardonado en la sexta edición de los premios de la New European Bauhaus celebrados en Bruselas en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

Un galardón que se suma a otros que ya ha recabado el plan como el Premio del Colegio oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha de Urbanismo y Paisaje.

Tal y como ha apuntado el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, estos galardones que reconocen proyectos e ideas que combinan sostenibilidad, estética e inclusión, son impulsados por la Unión Europea para conectar el Pacto Verde con los espacios de vida y las comunidades, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En concreto, este reconocimiento destaca que esta Agenda de Recuperación (ADUR) forma parte del conjunto de actuaciones encaminadas a la recuperación de Letur y su Conjunto Histórico tras los daños causados por la DANA de 2024.

En esta iniciativa, que se ha extendido a toda la comarca aledaña al municipio, se inició con la firma el pasado año de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Letur, el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra del Segura y el Gobierno de Castilla-La Mancha; y en ella han colaborado también el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Diputación provincial de Albacete.

Ahondado en la ADUR de Letur, José Antonio Carrillo ha recordado que se trata de una iniciativa pionera que nace no solo para ayudar a la recuperación de esta localidad, su conjunto histórico y su comarca, frente a los graves daños materiales que la DANA dejó tras de sí en viviendas, infraestructuras, equipamientos públicos y espacios urbanos y rurales, sino también para fomentar su desarrollo en todos los ámbitos: arquitectónico, social, económico, productivo, entre otros.

Se trata, ha continuado, de un nuevo instrumento que impulsa una planificación territorial y urbanística de ámbito comarcal que, recogiendo los intereses de los distintos municipios, facilite a éstos el dotarse de una ordenación urbanística sostenible, cosa que, de forma individual, supone un mayor coste de esfuerzos y recursos.

Este nuevo urbanismo intermunicipal y comarcal, que se plantea como desarrollo de las políticas iniciadas ya en el marco de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación, en vigor desde el 2021, va a permitir, en el marco de las Agendas Urbanas (ADUR) ya desplegadas, y que ahora recogen el reconocimiento de la UE, que se materialicen inversiones y proyectos; así como "atraer actividades productivas de todo tipo que sirvan a la generación de empleo y la fijación de población en nuestros territorios rurales".

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La Agenda de Reconstrucción de Letur es fruto de la colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Gobierno de España para la puesta en marcha un amplio dispositivo de emergencia y asumió el compromiso de impulsar una reconstrucción integral que fuera más allá de la mera reparación de los daños.

Con este objetivo, se constituyeron mecanismos de coordinación específicos para la recuperación de Letur y Mira, promoviendo actuaciones destinadas a garantizar la seguridad de la población, recuperar los servicios afectados y planificar un desarrollo territorial más sostenible y adaptado a los retos derivados del cambio climático.