Agentes de la Guardia Civil reaniman a una mujer que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en Gerindote

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Torrijos han logrado reanimar a una mujer que se encontraba inconsciente en vía pública, en la localidad de Gerindote (Toledo), tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Los hechos ocurrían tras recibirse un aviso alertando de la situación. Los agentes se desplazaban inmediatamente al lugar, donde encontraron a la mujer tendida en el suelo, en estado de semiinconsciencia y con graves dificultades para respirar.

Ante la gravedad de la situación, solicitaron asistencia sanitaria urgente e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras varios minutos, la mujer conseguía recuperar la consciencia y las constantes vitales, pudiendo responder a algunas preguntas de los agentes.

A la llegada de los servicios sanitarios, los guardias civiles colaboraban en su traslado hasta la ambulancia, desde donde era evacuada al Hospital Universitario de Toledo para recibir atención médica.

Esta intervención pone de manifiesto la preparación y capacidad de respuesta de la Guardia Civil ante situaciones de emergencia, en las que una actuación rápida y eficaz puede resultar determinante para salvar una vida.