Agreden y atracan a un vendedor invidente de la ONCE a la entrada de su casa en Ciudad Real

Archivo - Coche de la Policía Nacional.
Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICIA NACIONAL - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 21 noviembre 2025 12:24

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador invidente de la ONCE ha sido atracado y golpeado en la noche de este jueves cuando intentaba acceder al portal de su domicilio en la zona de la Plaza de la Provincia de Ciudad Real.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, los hechos se sucedieron sobre las 21.00 horas, cuando esta persona invidente accedía al portal de su domicilio y fue abordada por dos varones que, según ha relatado, tenían "acento árabe".

El hombre fue golpeado en la cara y derribado al suelo, tras lo cual le fue sustraído el teleoperador, cupones y dinero.

De su lado, y tras confirmar los hechos, el director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, ha asegurado a Europa Press que el vendedor se encuentra bien, aunque "muy alterado y afectado".

Si bien se trata del "suceso más grave que ha afectado a la agencia en los últimos tiempos", Villahermosa ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

"Estamos preocupados porque le ha pasado a una persona muy vulnerable, pero no se trata de hechos habituales ni muchísimo menos y hasta ahora el colectivo no ha tenido ningún problema en Ciudad Real, que no es precisamente una ciudad insegura para nosotros", ha concluido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado