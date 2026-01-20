Agrícola y forestal de Nerpio, A granel y Agus Ramirez, reconocidos por sus prácticas en materia de consumo

Archivo - Consejería de Sanidad. - JCCM - Archivo

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha acordado conceder el Distintivo a las Mejores Prácticas en Materia de Consumo a las empresas Agrícola y forestal de Nerpio, A granel y Agus Ramirez.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes, que recoge Europa Press, a Agrícola y forestal de Nerpio S.C de Castilla la Mancha se le reconoce sus buenas prácticas en producción, distribución y comercialización de productos agroalimentarios y trabajos forestales y medioambientales.

Mientras, a A granel, radicada también en Albacete, la distingue por su promoción de la alimentación saludable y sostenible y del consumo responsable y de proximidad.

Por último, Agus Ramirez. Ajos las Pedroñeras se ha hecho con el galardón por sus buenas prácticas en producción, distribución y comercialización del ajo morado.