Agua, agricultura, vivienda, servicios sociales o educación centrarán las propuestas de Núñez en el Debate de la Región

Salvo que Page ponga encima de la mesa medidas concretas, el PP seguirá pensando que hará "anuncios que no van a ir a ningún sitio"

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha lanzará durante el Debate del Estado de la Región diferentes propuestas en materia de agua, agricultura, vivienda, servicios sociales o educación, tal y como ha avanzado la portavoz regional de los 'populares', Alejandra Hernández.

En una entrevista concedida a Europa Press, Hernández ha indicado que Núñez demostrará en esta cita "que está preparado para ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha" frente a un presidente regional, Emiliano García-Page, del que ha dicho que está "agotado, cansado y sin ganas por seguir en nuestra región".

"Un presidente --García-Page-- que ha dicho que trabaja por y para el PSOE, y que va a apoyar todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez y es malo para Castilla-Mancha. Por contra, Núñez va a demostrar que le importan todos los asuntos que tienen que ver con nuestra región y todos los problemas que hoy tienen los ciudadanos de la Comunidad", ha sostenido.

En concreto, Hernández ha afirmado que Núñez hablará de agua, defendiendo el pacto regional "que gracias al PP se sacó adelante"; de agricultura, ganadería y PAC; de materia fiscal y de todo lo que tenga que ver con vivienda, con servicios sociales y con educación, "porque es un presidente comprometido con esta tierra".

También ha valorado la portavoz del PP el hecho de que García-Page haya adelantado que hablará en el debate sobre vivienda o bonificaciones fiscales, para indicar que, salvo que ponga medidas concretas encima de la mesa y que las lleve a cabo al día siguiente, el PP seguirá pensando que "son anuncios que no van a ir a ningún sitio".

"Suelta el titular pero si no van acompañados de hechos, que es lo que nos ha demostrado hasta ahora, que no es capaz de acompañar nunca esos anuncios de hechos, pues se quedarán, como siempre, en palabras. Y las palabras se las lleva el viento", ha argumentado.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Se ha referido igualmente Hernández al Estatuto de Autonomía para indicar que lo que tiene que pasar ahora es que siga su tramitación en las Cortes generales, por lo que ha confiado "en que todo salga bien".

"Es un ejercicio de compromiso que desde el PP hemos ejercido desde el principio para blindar todos nuestros servicios sociales y públicos de Castilla-La Mancha, y una apuesta segura del presidente Paco Núñez", ha manifestado.

Sobre las dudas que el propio Núñez mostró del cambio en la Ley Electoral para subir a 55 lo diputados en las Cortes regionales, la portavoz del PP ha confiado en que se mantenga el compromiso adquirido. "Hemos hablado siempre de una horquilla, no de un número de diputados, que plantea esa ley electoral que acompaña al Estatuto de Autonomía".

"UN TEATRO MÁS DE PAGE"

Hernández se ha pronunciado también sobre otros asuntos de actualidad, como el hecho de que el presidente regional mantenga la incógnita sobre si encabezará la candidatura a las próximas elecciones autonómicas para afirmar que "seguramente sea un teatro más a los que ya nos tiene acostumbrados".

"La verdad es que es un tanto triste escuchar decir que serán otras personas las que decidirán sobre su futuro en esta tierra o no. Pero sin duda, lo que demuestra es que Emiliano García-Page está cansado de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

Sobre las expectativas electorales del PP de cara al próximas elecciones regionales, Hernández ha asegurado que los 'populares' "van a gobernar" en Castilla-La Mancha dentro de dos años y que Paco Núñez "será el presidente de todos los castellanomanchegos".

Todo ello, ha añadido, por "una razón muy sencilla y es que Castilla-La Mancha se lo merece y los castellanomanchegos se merecen que esta tierra sea lo que quiera ser, crezca y prospere".

Preguntada sobre si manejan encuestas que así lo atestigüen, la portavoz del PP ha afirmado que las encuestas lo que dicen es que "el PSOE está "en caída libre". "Pierde muchos votos y, por tanto, eso va a demostrar que el PP va a gobernar esta tierra".

En este sentido, Hernández ha asegurado que el PP en la región "está modo campaña" desde el día siguiente al las anteriores elecciones. "Estamos en campaña permanentemente y el primero que da ejemplo de ello es el presidente Paco Núñez, que día a día se recorre los 919 municipios de nuestra región a lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha".

Sobre la posibilidad de que para alcanzar este fin el PP necesite a Vox, ha insistido en que los 'populares' salen a ganar las elecciones y que habrá que esperar a que termine el domingo electoral para ver "qué es lo que pasa dentro de dos años".

Lo que sí ha dejado claro es que el PP de Castilla-La Mancha está en la actualidad "más unido que nunca" y que "todos y cada uno de sus miembros" están unidos en torno al proyecto del presidente regional del partido: "Eso también nos va a hacer despegar aún con más fuerza y conseguir ganar las elecciones".