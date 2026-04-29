Agudo (PP): "Ni el propio PSOE se fía de que Page vaya a cumplir el acuerdo firmado con los profesionales sanitarios"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP
TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha aseverado que "ni el propio PSOE se fía" de que el presidente regional, Emiliano García-Page, vaya a cumplir el acuerdo firmado con los profesionales sanitarios porque "Page es una estafa".
Así lo ha señalado durante una rueda de prensa este miércoles en Toledo, donde Agudo ha denunciado una situación que, a su juicio, "está rozando el esperpento" ante el hecho de que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado una iniciativa para exigir al Gobierno regional que cumpla el pacto de recuperación de la carrera profesional sanitaria. "Este hecho lo dice todo, ni su propio grupo parlamentario confía en que vaya a cumplir".
"Ya no es el PP el único que no se fía de Emiliano García-Page, es que ni siquiera el propio PSOE se fía de su presidente. Esto es algo muy grave, porque cuando uno pierde la confianza fuera, puede resistir, Page lo ha aprendido de su jefe Sánchez, pero si pierde la credibilidad dentro de su propia casa, es un problema".
En este sentido, ha incidido en que es el propio PSOE el que "está fiscalizando al presidente", asegurando que esto demuestra que "de Page no se fía nadie".
La portavoz parlamentaria ha atribuido esta situación a una trayectoria de promesas incumplidas, afirmando que el presidente regional "lleva años diciendo que va a hacer muchas cosas, pero luego no hace nada", lo que ha generado "cansancio" incluso entre sus propios diputados, "hartos de anuncios vacíos, de mentiras, de titulares y de promesas que no se cumplen".
UNA INICIATIVA "INSUFICIENTE"
De cara al Pleno, ha advertido de que la iniciativa presentada por el PSOE es "insuficiente, ya que no basta con instar a Sánchez, ni con titulares, sino que son necesarias garantías reales".
En este sentido, Agudo ha explicado que el PP defenderá una propuesta de resolución para "blindar" el acuerdo, exigiendo al Gobierno regional que reconozca "de manera inmediata" los grados de la carrera profesional sanitaria y que comience su pago sin demora. Además, ha reclamado que se garantice la financiación íntegra del sistema, cifrada en 260 millones de euros, en los presupuestos de 2027.
"Se puede hacer ya, modificando el presupuesto actual, sin esperar a después del verano ni al próximo año, estamos todavía en el mes de abril, todavía quedan muchos meses para el próximo ejercicio presupuestario por lo tanto puede hacerlo de manera inmediata. Desde el PP vamos a trabajar para que el acuerdo firmado no se convierta en una nueva estafa para los profesionales sanitarios, y que Page vuelva a jugar con las expectativas de quienes hoy salvan la vida de los castellanomanchegos", ha zanjado.