Agustín Espinosa asume Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y deja Economía, que ocupa Miguel Ángel Brazales

CIUDAD REAL, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica en su edición de este miércoles el cese de Agustín Espinosa como delegado provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, cargo que asume Miguel Ángel Díaz Brazales.

Así las cosas, y según recoge Europa Press, el propio Espinosa ha sido nombrado delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.

Dichos ceses y nombramientos han sido propuestos tanto por la Consejera de Economía, Empresas y Empleo como por la de Desarrollo Sostenible, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la presente semana.