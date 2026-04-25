Agustín Santos (Sumar) ve "un escádalo" la 'prioridad nacional' y vaticina que acabará a los tribunales

Archivo - El diputado de Sumar, Agustín Santos, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). Durante el pleno, el Congreso ha rendido cuentas sobre el apagón general del p - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar en el Congreso y exembajador permanente en la ONU, Agustín Santos, ha definido como "un escándalo" el requisito de Vox de 'prioridad nacional' en territorios como Extremadura o Aragón. "No se puede crear un sistema de apartheid", ha señalado, para vaticinar que acabará en los tribunales.

A preguntas de los medios tras la Asamblea regional de Sumar, Santos cree que con iniciativas como esta se creará una "segregación" de los ciudadanos que viven, que contribuyen y que trabajan en España, sobre la base de cuál es su origen racial.

Tras señalar que la Constitución prohibe hacer diferenciaciones sobre cualquiera de esas categorías étnicas, raciales, religiosas o económicas, ha indicado que "somos todos iguales ante la ley y tenemos que ser iguales también ante el Estado y como ciudadanos tener las condiciones que nos permitan serlo".

"Lo que propone Vox y lo que ha aceptado el PP en Extremadura y en Aragón, irá a los tribunales, en concreto al Tribunal Constitucional. "Lo ganaremos por vías legales, pero también lo ganaremos defendiendo a todos esos ciudadanos que se vean discriminados en la calle y ante las instituciones, porque son nuestros hermanos y nuestras hermanas y no lo aceptaremos jamás".

Bajo el punto de vista del diputado de Sumar, "todos somos iguales y no lo aceptaremos en un país que ya tiene detrás de sí la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos o la expulsión de las minorías disidentes".

"¿Ahora vamos también a expulsar en pleno siglo XXI a la gente porque ha venido de otros países y buscando una vida mejor? No lo aceptaremos jamás y lucharemos todo lo que podamos para construir una barrera de solidaridad que impida que esta barbaridad tome cuerpo", ha concluido.